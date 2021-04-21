MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı çileden çıktı: Kendimi zor tutuyorum!

Müge Anlı çileden çıktı: Kendimi zor tutuyorum!

21.04.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte gelinlere paralarını kaptıran damatlar, canlı yayında dert yandı. Sahte gelin skandalında ismi geçen aracı kadın Özden Kum ise yaptığı açıklamalarla yine herkesi şaşırttı. Kum'un sözleri karşısında şoke olan Müge Anlı, çileden çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç olaylar yaşandı. Sahte gelinler tarafından dolandırıldıklarını iddia eden damatlar, canlı yayında dert yandı.

İki kez dolandırılan ve sahte gelinlere 100 bin lirasını kaptıran 25 yaşındaki Halil Kurt ile annesi, Müge Anlı canlı yayında, "Paramızı geri istiyoruz. Suçlular cezalandırılsın" ifadelerini kullandı.

Sahte gelin skandalında ismi geçen aracı kadın Özden Kum ise yaptığı açıklamalarla yine herkesi şaşırttı.

1

MÜGE ANLI ÇILDIRDI

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Özden Kum'un açıklamaları karşısında şoke olan Müge Anlı ise çileden çıktı. Anlı, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: Yani benimle dalga geçiyorsunuz da umurunda mı derseniz hayır hiç umurumda değil ama kendimi zor tutuyorum. Sizin de kalbinizi kırmak istemiyorum. Hukuk karar versin ne olacağına. Siz dalga geçmeye çalışıyorsunuz. Bir tek benimle değil bence bizleri izleyen herkesle. Hanımefendi niye buna bulacağınız 20 yaşındaki kız, bir tane çerez için gelsin Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a? Siz hâlâ şunu yapmaya çalışıyorsunuz. 'Bunlar çerez yediler de Halil'i beğenmedi.' Ya kız zaten dolandırmaya geliyor. Siz bunu anlamayacak kadar saf bir kadın mısınız?..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Söylediği şarkı olay oldu! Açıklama geldiSöylediği şarkı olay oldu! Açıklama geldi
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

AK Partili milletvekilinin oğluna dikkat çeken atama

AK Partili milletvekilinin oğluna dikkat çeken atama

Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu!

Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Günden güne eriyor! 'Ölüm aklıma geldikçe...'

Günden güne eriyor! 'Ölüm aklıma geldikçe...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

Son paylaşımı parmak ısırttı

Son paylaşımı parmak ısırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.