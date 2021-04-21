Müge Anlı çileden çıktı: Kendimi zor tutuyorum!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç olaylar yaşandı. Sahte gelinler tarafından dolandırıldıklarını iddia eden damatlar, canlı yayında dert yandı.

İki kez dolandırılan ve sahte gelinlere 100 bin lirasını kaptıran 25 yaşındaki Halil Kurt ile annesi, Müge Anlı canlı yayında, "Paramızı geri istiyoruz. Suçlular cezalandırılsın" ifadelerini kullandı.

Sahte gelin skandalında ismi geçen aracı kadın Özden Kum ise yaptığı açıklamalarla yine herkesi şaşırttı.

MÜGE ANLI ÇILDIRDI

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Özden Kum'un açıklamaları karşısında şoke olan Müge Anlı ise çileden çıktı. Anlı, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: Yani benimle dalga geçiyorsunuz da umurunda mı derseniz hayır hiç umurumda değil ama kendimi zor tutuyorum. Sizin de kalbinizi kırmak istemiyorum. Hukuk karar versin ne olacağına. Siz dalga geçmeye çalışıyorsunuz. Bir tek benimle değil bence bizleri izleyen herkesle. Hanımefendi niye buna bulacağınız 20 yaşındaki kız, bir tane çerez için gelsin Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a? Siz hâlâ şunu yapmaya çalışıyorsunuz. 'Bunlar çerez yediler de Halil'i beğenmedi.' Ya kız zaten dolandırmaya geliyor. Siz bunu anlamayacak kadar saf bir kadın mısınız?..."

