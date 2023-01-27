Müge Anlı'da beddualar havada uçuştu! 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor' diyen kadından olay sözler: "O adamın koynuna giremeyecek"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor' diyerek sosyal medyada gündem olan Fadime Evci, bugün de konuya ilişkin yaptığı açıklamaları sürdürdü. Müge Anlı'ya bu ilişkiyi onaylamadığını söyleyen yaşlı kadın evlilik arifesindeki kızına beddualar etti. Müge Anlı bile yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

MÜGE ANLI STÜDYOSUNDA GERGİN ANLAR

Kuzeni Engin Koca'ya kaçan genç kızın canlı yayında annesinden özür dilemesi üzerine stüdyoda tansiyon bir anda yükseldi.

Yaşlı kadın "Ben hakkımı helal etmem! Asla kabullenmem. Nasıl edeyim Müge Hanım? Beni aşağıda güvenliğin önünde dövdü o, Müge Hanım. " deyince genç kız, annesinin kendisine iftira attığını söyledi.

"RAPOR ALACAĞIM, KIZIM O ADAMIN KOYNUNA GİREMEYECEK"

"Bana vurdu. Vallahi billahi vurdu. Darp raporu alacağım gideceğim. Duramadım, felç geçirecektim. Hatta komşuya gidecektim. Rapor alacağım. O nikah olmayacak. Kızım onun koynuna giremeyecek."

MÜGE ANLI BİLE İSYAN ETTİ: "SEN DAHA NEYİN DERDİNDESİN?"

Müge Anlı yaşlı kadının sözleri üzerine dayanamayarak çıkıştı:

Zaten bunlar beraber yaşıyorlar. Sen daha neyin koynundan bahsediyorsun. Zaten senin kızın bu çocukla beraber. Ben bilmem filan diyorsun ama sen daha neyin derdindesin? Bazı şeyleri yapmak için iilaki belediye imzası gerekmiyor. Zaten gitmiş, evini tutmuş, birlikte yaşıyor."

Müge Anlı, "Belki senin şu an kızın hamile. Olmuş da olabilir, biz bilemeyiz şu an. Niye diretiyorsun" dedi.

Yaşlı kadın, "Kan dökülmesin buradan çıksın" diyerek Engin Koca'ya gözdağı verdi. Nuray Evci'nin babası "Allah belanı versin" diyerek gifte beddua etti.





