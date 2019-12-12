Müge Anlı'da ikinci 'Palu' vakası! 'Sarı saçlı, açık seçik...'

Müge Anlı, bir izleyicinin programa ulaştığını ve izleyicinin, emniyete postalanan ihbar mektubunu gönderen kişiyi tanıdığını iddia ettiğini belirtti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Muharrem Elbay ile ilgili ihbar mektubu yazan kişi kamera kayıtlarından tespit edilmeye çalışıldı.

Zeynep Ergül ile Mehmet Muharrem Elbay olayı ilgili bağ kurulması canlı yayında ekranlara gedli.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ergül,eski eşini ağabeyi Cahit Ergül'ün bıçakladığını iddia etti.Canlı yayına açıklama yapan Cahit Ergül ise iddiaları kabul etmedi.

Ergül, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı canlı yayınında eşinin evlerinin bahçesine ektiği keneviri marul sandığını söylemesi ile izleyicileri şoke etti.

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Zeynep Ergül'ün açıklamaları ve ekranlara gelen çeşitli iddialar sonrasında 'İkinci Palu Vakası mı?' sorusunu zihinlere getirdi.

ERKEK ARKADAŞI MI?

İsmi verilmeyen izleyicinin postaneden mektup gönderen kişinin Zeynep'in erkek arkadaşı olduğunu düşündüğünü Müge Anlı canlı yayında aktardı.

İsmi verilmeyen izleyici mektubu gönderen kişi ve Zeynep'in sevgili olduklarını davranışlarından ve konuşmalarından anladığını Müge Anlı canlı yayında izleyicilere açıkladı.

Zeynep Ergül evini satın alan kişiden parayı almadığını iddia etti. Ergül'ün evini satın alan Emin Özer Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Özer, parayı kendisine verdiğini iddia etti.



'YALAN SÖYLÜYOR! AÇIK SAÇIKTI'

Özer, tapuda olan kişilerin Zeynep ve Servet'in olduğunu iddia etti. Sarı saçlı dediği kişinin ise Zeynep olduğunu söyledi. Zeynep Ergül ise iddiayı kabul etmedi ve saçını açmadığını iddia etti. Özer, Ergül'ün cevabı üzerine"Yalan söylüyor açık saçıktı"ifadelerini kullandı.

