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Müge Anlı'da ikinci 'Palu' vakası! 'Sarı saçlı, açık seçik...'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Zeynep Ergül, kızı Fatma Bozkurt'u bulmak için geldi. Ergül'ün açıklamaları Türkiye'nin gündemine oturdu. Zeynep Ergül ile ilgili yeni çarpıcı iddialar gündem geldi.

Müge Anlı'da ikinci 'Palu' vakası! 'Sarı saçlı, açık seçik...'

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Zeynep Ergül'ün açıklamaları ve ekranlara gelen çeşitli iddialar sonrasında 'İkinci Palu Vakası mı?' sorusunu zihinlere getirdi.

En korkunç filmi bile cebinden çıkaran Müge Anlı olayı! Esrarengiz Palu ailesiEn korkunç filmi bile cebinden çıkaran Müge Anlı olayı! Esrarengiz Palu ailesi

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Ergül, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı canlı yayınında eşinin evlerinin bahçesine ektiği keneviri marul sandığını söylemesi ile izleyicileri şoke etti.

Müge Anlı'da şoke eden kenevir diyaloğuMüge Anlı'da şoke eden kenevir diyaloğu

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ergül,eski eşini ağabeyi Cahit Ergül'ün bıçakladığını iddia etti.Canlı yayına açıklama yapan Cahit Ergül ise iddiaları kabul etmedi.

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Zeynep Ergül ile Mehmet Muharrem Elbay olayı ilgili bağ kurulması canlı yayında ekranlara gedli.

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KUYUYA ATILIP ASİTLE...

Mehmet Muharrem Elbay olayı hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Elbay'ın kuyuya atıldıktan sonra asit ile yok edilmiş olabileceği iddia edildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Muharrem Elbay ile ilgili ihbar mektubu yazan kişi kamera kayıtlarından tespit edilmeye çalışıldı.

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Müge Anlı, bir izleyicinin programa ulaştığını ve izleyicinin, emniyete postalanan ihbar mektubunu gönderen kişiyi tanıdığını iddia ettiğini belirtti.

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ERKEK ARKADAŞI MI?

İsmi verilmeyen izleyicinin postaneden mektup gönderen kişinin Zeynep'in erkek arkadaşı olduğunu düşündüğünü Müge Anlı canlı yayında aktardı.

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İsmi verilmeyen izleyici mektubu gönderen kişi ve Zeynep'in sevgili olduklarını davranışlarından ve konuşmalarından anladığını Müge Anlı canlı yayında izleyicilere açıkladı.

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Zeynep Ergül evini satın alan kişiden parayı almadığını iddia etti. Ergül'ün evini satın alan Emin Özer Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Özer, parayı kendisine verdiğini iddia etti.
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'YALAN SÖYLÜYOR! AÇIK SAÇIKTI'

Özer, tapuda olan kişilerin Zeynep ve Servet'in olduğunu iddia etti. Sarı saçlı dediği kişinin ise Zeynep olduğunu söyledi. Zeynep Ergül ise iddiayı kabul etmedi ve saçını açmadığını iddia etti. Özer, Ergül'ün cevabı üzerine"Yalan söylüyor açık saçıktı"ifadelerini kullandı.

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