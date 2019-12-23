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Müge Anlı'da kan donduran olay! Cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 13:45 | Son Güncelleme

Müge Anlı'da Mehmet Muharrem Elbay olayı Zeynep Ergül'ün kızını aramasıyla tekrar gündeme geldi.Üç yıldır haber alınamayan Elbay cinayetinde 4 zanlı tutuklandı. Olayla ilgili detaylar canlı yayında ekrana geldi. Zeynep Ergül bugün canlı yayında çarpıcı yeni bir iddiada bulundu.

Müge Anlı'da kan donduran olay! Cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı

Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili gelişmeler Türkiye'nin gündemine oturdu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızını aramak için gelen Zeynep Ergül ile birlikte kan donduran Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili gelişmeler tekrar gün yüzüne çıktı.

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Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde 4 zanlı tutuklandı. Tutuklanan isimlerin arasında cinayetin 1 numaralı şüphelisi olan Cahit Ergül de yer alıyor.

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Zeynep Ergül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ergül bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıldı.Zeynep Ergül'ün avukatı Sultan Sinem Gök de canlı yayına geldi.

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Olayla ilgili detayları Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan Bozkurt anlattı. Müge Anlı avukat Gök'e Ercan'ın ne anlattığını sordu.

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Avukat Gök, Ercan'ın ifadesinde Mustafa'nın bağ evinde Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürüldüğünün yer aldığını belirtti.

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Avukat Gök, Ercan'ın ifadesinde gömdüklerini yerden çıkarıp tuz ruhu döktükleri ve parçalara ayırıp farklı yerlere gömdüklerinin yer aldığını dile getirdi.

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Müge Anlı canlı yayınında Avukat Gök, bir tek itiraf edenin Ercan'ın olduğunu diğerlerinin ise reddettiğini açıkladı.

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Müge Anlı, Ercan'ın ifadesinde önce telle boğduklarını sonra ise bıçaklayarak öldürdüklerini anlattığını belirtti.

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Müge Anlı canlı yayınında Zeynep Ergül yeni bir iddiada bulundu. Ergül'ün iddiasına göre cinayetin içerisinde ablası Leyla da bulunuyor.


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müge anlı Mehmet Muharrem Elbay ZEYNEP ERGÜL

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Testere 9 filmi gibi bir olay. Ne biçim insan bunlar. Hiç mi Cehenneme inanmıyorlar..
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