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Müge Anlı'da kayıp adamın sır perdesi aralandı! 'Dağda karısının arkadaşıyla...'

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.10.2019 13:39 | Son Güncelleme

Şahsanem Zengin, kendisini aldatan kocası Gencer Zengin'i bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı'daki bu hikaye gündeme bomba gibi düştü.

Müge Anlı'da kayıp adamın sır perdesi aralandı! 'Dağda karısının arkadaşıyla...'

Müge Anlı'da Gencer Zengin olayı sosyal medyayı salladı. Tokat Almus'a bağlı Gölgeli'de yaşayan 43 yaşındaki Gencer Zengin, 12 Eylül'den kayıp.

Evli bir kadınla görüştüğü için eşiyle kavga eden Gencer Zengin motosikletiyle köyüne dönerken kayboldu.

Gencer Zengin'in eşi Şahsenem Zengin kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını söyledi. Şahsenem Zengin, kimseye bir şeye söylemediğini ve konunun buralara kadar geleceğini bilmediğini söyledi.

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Zengin sözlerinin devamında ise, 2 ay öncesinde hiçbir şey olmadığını ancak dağda çalışmaya gittiklerinde bu olayın başladığını belirtti.

Şahsenem Zengin kocasını bulmak için Müge Anlı'ya geldi. Kocasını aradığını söylerken Zengin, gözyaşlarına boğuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı ve Tatlı Sert müge anlı

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