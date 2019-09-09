Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında yeni gelişme!

ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 18 Temmuz tarihinde kaybolan Ayşe Altuntaş'ı arama çalışmaları devam ederken geçen hafta canlı yayın sonra Sultangazi İçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Mehmet Taşdelen ile ilgili son dakika yeni bir gelişme yaşandı.

18 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan Ayşe Altuntaş olayında tutuklanarak göz altına alınan Mehmet Taşdelen ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Mehmet bey canlı yayında Ayşe Altuntaş ile ormanda ilişkiye girdim demişti.

Ayşe Altuntaş 18 Temmuz'da sabah saat 5:30 civarında İstanbul Sultangazi'deki kızı Fadime ile birlikte yaşadığı evinden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Kızı Fadime ise annesinin teyze oğlunu Mehmet Taşdelen aramasıyla olaylar zinciri başlamıştı.

Mehmet Taşdelen, Ayşe hanımın kızı Fadime'ye ilk başlarda Ayşe hanım ile sabah kahvaltı yaptığını sonra ise eve bıraktığını söylemişti. Ancak Mehmet beyin çok fazla farklı ve şüpheli anlatımları kızı Fadime'yi de şüphelendirmiş ve bunun üzerine Müge Anlı Tatlı Sert Programına başvurmuştu.