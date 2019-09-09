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Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında yeni gelişme!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 09.09.2019 10:18 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programın'da kaybolan Ayşe Altuntaş'ı arama çalışmaları devam ederken kuzen Mehmet Taşdelen ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında yeni gelişme!

ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 18 Temmuz tarihinde kaybolan Ayşe Altuntaş'ı arama çalışmaları devam ederken geçen hafta canlı yayın sonra Sultangazi İçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Mehmet Taşdelen ile ilgili son dakika yeni bir gelişme yaşandı.

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18 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan Ayşe Altuntaş olayında tutuklanarak göz altına alınan Mehmet Taşdelen ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Mehmet bey canlı yayında Ayşe Altuntaş ile ormanda ilişkiye girdim demişti.

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Ayşe Altuntaş 18 Temmuz'da sabah saat 5:30 civarında İstanbul Sultangazi'deki kızı Fadime ile birlikte yaşadığı evinden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Kızı Fadime ise annesinin teyze oğlunu Mehmet Taşdelen aramasıyla olaylar zinciri başlamıştı.

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Mehmet Taşdelen, Ayşe hanımın kızı Fadime'ye ilk başlarda Ayşe hanım ile sabah kahvaltı yaptığını sonra ise eve bıraktığını söylemişti. Ancak Mehmet beyin çok fazla farklı ve şüpheli anlatımları kızı Fadime'yi de şüphelendirmiş ve bunun üzerine Müge Anlı Tatlı Sert Programına başvurmuştu.

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Programda ortaya çıkan bilgiler sonrası ise Ayşe Altuntaş'ı en son gören kişinin Mehmet Taşdelen olduğu anlaşılmıştı. Canlı yayına bağlanan Mehmet bey canlı yayında "O sabah Ayşe'yi evden aldım ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik orada oturduk. Saat 7:30 gibi evinin önüne bıraktım onu." açıklaması herkesi şoke etmişti.

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Mehmet beyin anlatımları bununla kalmamış Ayşe hanımı çok sevdiğini ona zarar vermeyeceğini ancak Ayşe Altuntaş'ın başka erkekler ile de para karşılığı ilişkiye girdiğini açıklamıştı. Hatta taksici Yılmaz'ın isminin vermişti. Programa röportaj veren taksici Yılmaz ise Mehmet Taşdelen'in iftira attığını Ayşe hanımı tanıdığı ancak kesinlikle bir ilişkisi olmadığını söylemişti.

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Bütün bu gelişmelerden sonra 5 Eylül perşembe günü Mehmet Taşdelen, Ayşe hanımın eşi Ahmet Altuntaş ve oğlu Mehmet Altuntaş ile birlikte Sultangazi İçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tutuklanarak gözaltına alınmıştı. Ayşe hanımın eşi ve oğlu sorgusunun ardından serbest bırakılmış Mehmet Taşdalenin sorgusuna devam edilmişti.

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SERBEST BIRAKILDI!

Son dakika gelişmesine göre ise Mehmet Taşdelen de sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Bu gün canlı yayında ise olay ile yeni gelişmeler ve Mehmet beyin sorgusundaki ifadesinde ne söylediği hakkında bilgi verilecek. Gelişmeler haberimizde olacak.

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Anahtar Kelimeler:
müge anlı Ayşe Altuntaş

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