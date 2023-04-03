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Müge Anlı'da pes dedirten olay! Kirli çamaşırlar canlı yayında ortaya döküldü: "Çorabımı yıkıyor diye evimin tapusunu verdim"

03.04.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı 62 yaşındaki Mustafa Emektar'ın başına gelenleri aktardı. Mustafa Emektar, büyük bir aşkla bağlandığı 48 yaşındaki sevgilisi Filiz Hanım'ın kendisini dolandırdığını iddia etti. "Çorabımı yıkıyor diye evimin tapusunu verdim" diyen yaşlı adamın sözleri ekran başındakileri şaşırttı. Sevgilisinin evinin tapusunu alarak kayıplara karıştığını söyleyen Emektar, Müge Anlı'dan yardım istedi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

Müge Anlı'da pes dedirten olay! Kirli çamaşırlar canlı yayında ortaya döküldü: "Çorabımı yıkıyor diye evimin tapusunu verdim"

Müge Anlı'nın programına katılarak yardım isteyen Mustafa Emektar'ın başına gelenler akıllara durgunluk verecek cinsten. Gördüğü ilgi sonucu 48 yaşındaki bir kadına bağlanan Mustafa Emektar, 1 milyon TL'lik evinin tapusunu kaptırdı. Müge Anlı'nın ekibine "Ayağımdaki çorabı çıkarıyordu, yıkamak istiyordu. Onda her şeyi bulmuş gibiydim. Kendimi sudan çıkmış balık gibi hissediyorum" diyen Mustafa Emektar'ın üzüntüsü gözlerinden okundu.

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"1 MİLYON TL'LİK EVİ ÜSTÜNE VERİNCE ORTADAN KAYBOLDU"

Unutamadığı aşkı Filiz Hanım'a dair konuşan Mustafa Emektar, "1 milyon TL'lik evi üstüne verince ortadan kayboldu" dedi ve ekledi: "Beni dolandırdı ama onu unutamıyorum. Unutmak mümkün değil"

2019 yılında Filiz Hanım'la tanıştık. Kız kardeşi benim kiracımdı. Onun yanına gidip geliyordu. Bu arada benim telefon numaramı almış. Mesajlaşmaya başladık. Benim eşimle sıkıntılarım vardı. Beni sevdiğini, benden hoşlandığını söyledi. Ben de ona karşılık verdim. 2020 yılında ilişkimiz resmen başladı.

"ÖZEL FOTOĞRAFLARIMIZI BANA ATARAK AKLIMI ÇELİYORDU"

2022 yılında bir sıkıntı yaşadık. 'Bu akşam eve gelmeyeceğim' dedi. Ben o gün çıldırdım. Doktorun orada kalacakmış, çalıştığı yerde... Küstüm ben o yaptığı hareketten dolayı. Özel çekilmiş fotoğraflarımızı bana atarak küskünlüğümüz zarfında aklımı çeliyordu. Beni tekrar kendine bağladı. Bana 'Senden bir güvence istiyorum' dedi. Ben de ona 'Benimle beraber olursan bir daire değil 2 daire veririm' dedim. Tapuyu verdim. 1 milyon TL'lik evi üzerine verince bu ortadan kayboldu, yok!"

Filiz Hanım'ın kaldığı evin önüne gittiğini belirten adam yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Kızın da o gün babasıyla annesi gelmiş. Onlar 'Saat 9.00'da biz geldik. İçeri girdik. O da valizini aldı çıktı, gitti' dediler

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"EN ÇOK SEVDİĞİ ŞEY HUYUMDU, KİŞİLİĞİMDİ..."

"Bir erkek sevdiği zaman, ondan vazgeçmek istemez. O ilgiyi de görünce bağlandım. Ayağımdaki çorabı çıkarıyordu, yıkamak istiyordu. Elbisemi getirip giydiriyordu. Benim çay demlememi çok seviyordu. Beraber yemek yapıyorduk" diyen Emektar'ın dolandırılmasına karşı kullandığı şu sözler akıllara durgunluk verdi:

"En çok sevdiği şey huyumdu, kişiliğimdi. 'Sen babamsın, ağabeyimsin, eşimsin, kocamsın, her şeyimsin. Senden bir çocuk istiyorum' derdi. Tabii bunlara inandım. Onda her şeyi bulmuş gibiydim.

MÜGE ANLI'YI BİLE ŞAŞIRTAN DOLANDIRICILIK OLAYI

Dünyası tepetaklak olan Mustafa Emektar'ın sözleri Müge Anlı'yı bile şaşırttı.

Mustafa Emektar "Ben evimi geri istiyorum. Gel mantıklı bir açıklama yap. Bu beni dolandırdın anlamına geliyor" diyerek Filiz Hanım'a çağrıda bulundu.

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI SOSYAL MEDYADA YAYINLADI"

Filiz Hanım canlı yayına bağlanarak kendini savundu.

"Üfürükçü olduğunu anladım terk ettim. Ben ayrıldım kaçtım. Her kaçtığımda geri geldi. Size yalan söylüyor kendisi üfürükçüdür. Kaçtım ama yine beni buldu. Hepsini size bir bir atarım. Çıplak fotoğraflarımı sosyal medyada yayınladı. Ben onu Allah'a havale ettim. Yoksa şikayetçi olurdum" dedi.

Müge Anlı'nın "Siz niye çıplak fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan kişiden şikayetçi olmadınız?" sözleri üzerine Filiz Hanım "O göründüğü gibi masum mülayim biri değil. Üfürükçü o." dedi.

Filiz Hanım, Mustafa Emektar'ın sosyal medyada yayımladığını iddia ettiği müstehcen fotoğrafları sonrası neden hala birlikte olduğunu soran Müge Anlı'ya onunla birlikte olmadığını söyledi.

"AÇIK FOTOĞRAFLARI ÇEKİP BENİ TAHRİK ETTİN"

Evi üzerine aldığını kabul eden Filiz Hanım dolandırıcılık iddialarını ise yalanladı ve Mustafa Emektar'ın attığı mesajları Müge Anlı'ya ileteceğini söyledi.

"Açık fotoğrafları çekip otelde beni tahrik ettin" diyen Mustafa Emektar, Filiz Hanım'la yüzleşmek istediğini söyledi.

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