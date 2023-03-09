Müge Anlı'da karısını aldatan adamdan ilginç savunma! "Kayınvalidemin baskısı yüzünden başka bir kadının evine sığındım"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, Zehra Kandemir'in 18 yaşındaki kızı Hümeyra'yı buldu. Kocaeli'de kaldığı aile evinde odasının kapısını kilitleyip balkondan kaçan genç kız İstanbul'a iş için geldiğini ifade edip ailesinden şiddet gördüğünü öne sürdü ve anne - babasının sürekli tartışmasından dert yandı. Müge Anlı yaşananların ardından bugün Hümeyra'nın babasını ağırladı. Aile fertleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hesaplaştı.

Müge Anlı'ya aile sorunlarından bahseden Hümeyra, bu durumdan çok sıkıldığını söyledi. Bunun üzerine eşinin eşya alım satım işi yaptığını belirten anne Zehra Hanım, müşterilerin kocasına telefonlarını bıraktığını söyledi.

Müşterileri ile yaptığı iş görüşmelerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden baba İsrafil Bey, "Sabah işime gider, akşam eve gelirim" dedi.

"ANNEM HASTALIK DERECESİNDE KISKANÇ!"

Zehra Hanım, "Biraz kıskançlık olabilir" dedi. Hümeyra'nın annesini kastedip "Ama bu hastalık. Fazla kıskanç" ifadelerini kullanması üzerine Zehra Hanım "İnsan sevdiğini illaki kıskanır. Bir kadın eşinin başka bir kadınla birlikte olmasını istemez. Buna tahammül edemez." dedi.

Zehra Hanım'ın sözleri üzerine stüdyoda şaşkınlık sesleri yükselirken İsrafil Bey "Öyle bir şey yok" diyerek kendini savundu.

MÜGE ANLI RESMEN KÖŞEYE SIKIŞTIRDI: "DEMEK Kİ BİR HALTLAR KARIŞTIRDIN"

Zehra Kandemir, eşinin güven duygusunu sarstığını belirtince Müge Anlı, İsrafil Bey'e dönerek "Sen de itiraf et! Kızların da psikolojilerinin bozulduğunu söylüyor. Sen demek ki bir haltlar karıştırdın" dedi.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA KILIÇLAR ÇEKİLDİ: "O KADINA SENİ SEVİYORUM DİYEREK GİTMEDİN Mİ?"

Hiçbir şey yapmadığını açıklayıp yanlış anlaşıldığını savunan İsrafil Bey'e tokat gibi yanıt kızı Hümeyra'dan geldi:

"Bir kere yaptı. '2016'da bir tane kadına seni seviyorum' gitmedin mi?

"EŞİMİN ANNESİNDEN KAÇMAK İÇİN KADININ EVİNE SIĞINDIM"

Zehra Hanım, eşi ile barıştıklarını söyledi. Kızım 2016 yılında gittim. Eşimin annesiyle birlikte yer davaları konusunda sıkıntımız olmuştu. O gün, müşteri gelmişti yanıma, 'Ağabey benim buzdolabım var satmayı düşünüyorum. Bir bakar mısınız?' dedi. Müşterim işsiz olduğunu söyleyip iş istedi. Ben de bir kadının spot mağazasında çalışamayacağını belirtip o amaçla yardımcı oldum. Eşimin annesinden kaçmak amaçlı kadının evine sığınmak zorunda kaldım."

Müge Anlı, İsrafil Bey'in sözleri üzerine ne diyeceğini şaşırdı.

Müge Anlı'nın "Sen kayınvalidenden kaçmak için kadının evine mi sığındın?" sorusu üzerine "Hep beraber sığındık, çocuklarımla birlikte. 1 gün kaldık, sonra eve döndük" diyen İsrafil Bey'in sözleri stüdyodakileri şaşırttı. Hümeyra babasının daha önce o kadınla yalnız da görüştüğünü iddia etti.

Müge Anlı, "Yalnız bir şey diyeceğim. 'Çok yağmur vardı arabadan kaçamadım' diyeni duydum da 'Kayınvalidemin baskısı yüzünden başka bir kadının evine sığındım' diyeni ilk defa duyuyorum" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

