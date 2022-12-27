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Müge Anlı'da tanınan Ezel Bayraktar Kısmetse Olur'a katılacağını açıkladı!

27.12.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın programında ekranlara gelen Ezel Bayraktar, yaptıklarıyla ve oyunculuk hayalleriyle günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Yengesinin tedavi parası olan 300 bin TL'yi yediği için büyük olay yaratan Ezel Bayraktar ile ilgili yaşananlar günlerdir tartışılırken Ezel tarafında önemli bir gelişme oldu. Bayraktar, Tiktok'ta yaptığı açıklamayla Kısmetse Olur'a katılacağını açıkladı!

Müge Anlı'da tanınan Ezel Bayraktar Kısmetse Olur'a katılacağını açıkladı!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ismi önceden Ömer olan ve sonrasında ismini Ezel Bayraktar olarak değiştiren gencin yaptıkları günlerce konuşulmuştu. Hasta yengesinin tedavi parası olan 300 bin TL'yi yiyen Ezel'e günlerdir tepkiler sürerken Ezel ısrarla oyuncu olmak istediğini belirtmişti.

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Geçtiğimiz günlerde ayakkabıcıda 15 bin TL maaşla işe başladığı ortaya çıkan Ezel Bayraktar'dan bomba gibi bir haber daha geldi.

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Youtube'da tekrar yayın hayatına başlayan ve ilk günden bu yana çok ses getiren Kısmetse Olur Aşkın Gücü'ne katılacağını duyuran Bayraktar, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Katıldığı bir TikTok canlı yayınında yayıncı Onur Sermik'in "Kısmetse Olur'a katılsan patlarsın" sözleri üzerine "Katılacağım Abi" cevabını veren Ezel, programa başvuru yapacağını açıkladı. Yayında Onur Sermik, Bayraktar'a "Bundan sonra benim himayemdesin"dedi. İkiliye yayın boyunca izleyiciler tarafından hediyeler yağdı.

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Kısmetse Olur ekibinin, Ezel Bayraktar'ın başvurusunu kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu.

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