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Müge Anlı’da Tansu Dayan sürprizi! Müge Anlı taklidini yapan Tansu Dayan’ı canlı yayına davet etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 13:42 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yaptığı Müge Anlı taklitleriyle popülerleşen Tansu Dayan ve başarılı sunucu ilk kez bir araya geldi. ATV ekranlarına gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programının bugünkü konuğu Tansu Dayan oldu. Sosyal medya fenomeni ve Müge Anlı arasında yaşanılan keyifli diyaloglar ise izleyicileri gülümsetmeyi başardı.

7 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programının misafiri görenleri şaşırttı. Adını Müge Anlı taklitleriyle geniş kitlelere duyurmayı başaran Tansu Dayan ATV stüdyosunda başarılı sunucuyla buluştu. İkilinin arasında geçen konuşmalar izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

‘GİTTİĞİM HER YERDE MÜGE ANLI İZLİYORUM’

tansu dayan

Akıllıca yapılan mizahı sevdiğini söyleyen Müge Anlı, eleştirinin dozunun kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Tansu Arif Dayan’ı stüdyoya davet eden Müge Anlı genç fenomene “Sen benimle ilgili neler yapıyorsun” diyerek takıldı. Müge Anlı videolarıyla şöhret olan Tansu Dayan’a başarılı sunucu “Benim sosyal medyam yok ama benim taklitlerimi yaparak senin 1 milyon 450 bin takipçin var. Ben de bir gün denemek için açacağım. Bakacağım beni kaç kişi takip edecek” dedi. Gönderileri yüz binlerce kez izlenen ve paylaşılan Tansu Dayan, “Bunu insanlar benden beklemeye başladı. ‘Senin kocanın evi yok ki’ repliğiyle zirveyi görmeye başladık. Gittiğim her yerde ‘bugün bana ne malzeme çıkabilir’ diyerek sizi izliyorum” diye konuştu.

Annesinin sürekli kendisine bu çocuğa bir peruk gönder dediğini söyleyen Müge Anlı Tansu Dayan’a sarı bir peruk hediye etti. Yapılan taklitlere çok güldüğünü ifade eden Müge Anlı, “Madem yapıyorsun şu sakalını bıyığını kes” diyerek şaka yaptı. Tansu Dayan’a diğer videolarında kullanması için fular veren Müge Anlı, “Abuk sabuk şeyler giyiyorsun. Ben onları mı giyiyorum” ifadelerini kullandı. İkilinin eğlenceli diyalogları stüdyoda kahkaha tufanı yarattı.

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