Müge Anlı’da Tansu Dayan sürprizi! Müge Anlı taklidini yapan Tansu Dayan’ı canlı yayına davet etti!

7 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programının misafiri görenleri şaşırttı. Adını Müge Anlı taklitleriyle geniş kitlelere duyurmayı başaran Tansu Dayan ATV stüdyosunda başarılı sunucuyla buluştu. İkilinin arasında geçen konuşmalar izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

‘GİTTİĞİM HER YERDE MÜGE ANLI İZLİYORUM’

Akıllıca yapılan mizahı sevdiğini söyleyen Müge Anlı, eleştirinin dozunun kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Tansu Arif Dayan’ı stüdyoya davet eden Müge Anlı genç fenomene “Sen benimle ilgili neler yapıyorsun” diyerek takıldı. Müge Anlı videolarıyla şöhret olan Tansu Dayan’a başarılı sunucu “Benim sosyal medyam yok ama benim taklitlerimi yaparak senin 1 milyon 450 bin takipçin var. Ben de bir gün denemek için açacağım. Bakacağım beni kaç kişi takip edecek” dedi. Gönderileri yüz binlerce kez izlenen ve paylaşılan Tansu Dayan, “Bunu insanlar benden beklemeye başladı. ‘Senin kocanın evi yok ki’ repliğiyle zirveyi görmeye başladık. Gittiğim her yerde ‘bugün bana ne malzeme çıkabilir’ diyerek sizi izliyorum” diye konuştu.