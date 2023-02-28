MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'da yasak aşk üçgeni! Burhan Karakuş cinayetinde esrarengiz detay!

Müge Anlı'da yasak aşk üçgeni! Burhan Karakuş cinayetinde esrarengiz detay!

28.02.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu sabah esrarengiz bir olay yaşandı. Burhan Karakuş'un ölümüne intihar süsü verildiği fakat aslında Karakuş'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. programa başvuran aile, bugünkü yayında herkesi şaşkınlığa uğratan açıklamalarda bulundu.

Müge Anlı'da yasak aşk üçgeni! Burhan Karakuş cinayetinde esrarengiz detay!

Burhan Karakuş, 2020 yılında vurulmuş bir şekilde ormanlık alanda bulunmuştu. İki çocuk babası Karakuş'un cinayeti Müge Anlı'da masaya yatırıldı. Burhan Karakuş'un yayına katılan annesi ve eşi, Karakuş'un öldürülmesi konusunda, arkadaşı Utku'dan şüphelendiklerini söylediler.

6ccba0f9-5fc1-4751-b6de-2f433c46133d

Müge Anlı, Karakuş'un ölümü ile ilgili 'Yanında silah bulunduğu için önce intihar ettiğinin düşünüldüğünü fakat ön otopsi raporunda gözüne uzaktan ateş edildiğini ve intihar süsü vermek için de çenesinin altından vurulduğunu' söyledi.

ezgif.com-webp-to-jpg (81)

YASAK AŞK DETAYI AKILLARI KARIŞTIRDI

Burhan'ın eşi ve annesi, Utku'nun eşi Feride ve Burhan arasında çıkan dedikodular yüzünden oğullarını Utku'nun öldürmüş olabileceğini söylediler.
ezgif.com-webp-to-jpg (82)
Çıkan bu dedikoduların söylenmesi üzerine Müge Anlı, 'Burhan ve Utku arkadaşlar. Utku’nun da evlendiği Feride var. Bu Feride evlenmeden önce Burhan’ın kız arkadaşıymış.' dedi. Fakat Burhan Karakuş'un ailesi bu iddiaya karşı çıktı, kabul etmedi.

"BURHAN İLE MESAJLAŞTIĞINI GÖRDÜM"

Konuyla ilgili ifadesi alınan Utku ise suçlamaları kabul etmedi ve eşini daha önce Burhan Karakuş ile mesajlaşırken yakaladığını anlatarak şu açıklamalarda bulundu:

"Telefonu alıp baktığımda şu anda ölü olan Burhan ile mesajlaştığını gördüm. Burhan eşime ‘Ne yapıyorsun can’ yazmış. Eşim de ‘Yemek hazırlıyorum can’ yazmış. Ben de eşimin telefonu ile sanki eşim gibi Burhan ile mesajlaşmaya başladım. ‘Beni seviyor musun’ mesajıma ‘Bunu gözlerine bakarak söylesem’ diye yazdı. Ardından ‘Bu akşam yok, yola gidecek can’ yazdım. Burhan ise ‘Akşama yanındayım’ mesajı attı. Burhan’ı arayıp mesajları sordum. Aralarında bir şey olmadığını sadece bir an boşluğa düştüğünü ve bu nedenle böyle bir şey yaşandığını söyledi. Ben inandım ve kanuna aykırı bir şey yapmadım"

1852d877-d3e3-4865-8511-3e95ef04b663

Kendisinin bazı nedenlerle çocuğu olmadığını ve tüp bebek tedavisi için uğraştıklarını belirten Utku Oktay, “Eşim hamile kaldı. Birisi Burhan’a 'U.’nun çocuğunun senden olduğu söyleniyor, dikkat et' demiş. Dedikodular çıkınca eşimden DNA testi istedim. Bunu Burhan’a da söyledim onlar da anlayışla karşılayıp kabul ettiler." dedi.

f117c4bd-92ae-4124-bbda-375537254a34

Burhan Karakuş'un eşi Sevgi, cinayetin işlendiği gün Burhan'ın kendisine “Hakkını helal et Hatun” diyerek mesaj attığını söyledi. Sevgi'nin, programda, eşinin kendisine 'Hatun' diye hitap etmediğini söylemesi üzerine, Burhan Karakuş'un intihar etmediği, cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının eşi...Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının eşi...
Yalı Çapkını’nda şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyorYalı Çapkını’nda şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor
Eleştirdi! "Cansiperane savunurken..."Eleştirdi! "Cansiperane savunurken..."
Anahtar Kelimeler:
atv Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert anne çocuğun aktan

En Çok Okunan Haberler

Kayserispor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftar stada alınmayacak haberi sonrası Fenerbahçe'den sert açıklama!

Kayserispor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftar stada alınmayacak haberi sonrası Fenerbahçe'den sert açıklama!

AFAD görevlisi kadının isyan ettiği görüntüler gündem oldu! ‘Ancak boy gösterirler, o enkazlarda neredeydiniz?’

AFAD görevlisi kadının isyan ettiği görüntüler gündem oldu! ‘Ancak boy gösterirler, o enkazlarda neredeydiniz?’

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’nda!

EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’nda!

Malatya'daki deprem sonrası yeni fay uyarısı!

Malatya'daki deprem sonrası yeni fay uyarısı!

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.