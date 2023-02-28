Müge Anlı'da yasak aşk üçgeni! Burhan Karakuş cinayetinde esrarengiz detay!

Burhan Karakuş, 2020 yılında vurulmuş bir şekilde ormanlık alanda bulunmuştu. İki çocuk babası Karakuş'un cinayeti Müge Anlı'da masaya yatırıldı. Burhan Karakuş'un yayına katılan annesi ve eşi, Karakuş'un öldürülmesi konusunda, arkadaşı Utku'dan şüphelendiklerini söylediler.

Müge Anlı, Karakuş'un ölümü ile ilgili 'Yanında silah bulunduğu için önce intihar ettiğinin düşünüldüğünü fakat ön otopsi raporunda gözüne uzaktan ateş edildiğini ve intihar süsü vermek için de çenesinin altından vurulduğunu' söyledi.

YASAK AŞK DETAYI AKILLARI KARIŞTIRDI

Burhan'ın eşi ve annesi, Utku'nun eşi Feride ve Burhan arasında çıkan dedikodular yüzünden oğullarını Utku'nun öldürmüş olabileceğini söylediler.



Çıkan bu dedikoduların söylenmesi üzerine Müge Anlı, 'Burhan ve Utku arkadaşlar. Utku’nun da evlendiği Feride var. Bu Feride evlenmeden önce Burhan’ın kız arkadaşıymış.' dedi. Fakat Burhan Karakuş'un ailesi bu iddiaya karşı çıktı, kabul etmedi.

"BURHAN İLE MESAJLAŞTIĞINI GÖRDÜM"

Konuyla ilgili ifadesi alınan Utku ise suçlamaları kabul etmedi ve eşini daha önce Burhan Karakuş ile mesajlaşırken yakaladığını anlatarak şu açıklamalarda bulundu:

"Telefonu alıp baktığımda şu anda ölü olan Burhan ile mesajlaştığını gördüm. Burhan eşime ‘Ne yapıyorsun can’ yazmış. Eşim de ‘Yemek hazırlıyorum can’ yazmış. Ben de eşimin telefonu ile sanki eşim gibi Burhan ile mesajlaşmaya başladım. ‘Beni seviyor musun’ mesajıma ‘Bunu gözlerine bakarak söylesem’ diye yazdı. Ardından ‘Bu akşam yok, yola gidecek can’ yazdım. Burhan ise ‘Akşama yanındayım’ mesajı attı. Burhan’ı arayıp mesajları sordum. Aralarında bir şey olmadığını sadece bir an boşluğa düştüğünü ve bu nedenle böyle bir şey yaşandığını söyledi. Ben inandım ve kanuna aykırı bir şey yapmadım"

Kendisinin bazı nedenlerle çocuğu olmadığını ve tüp bebek tedavisi için uğraştıklarını belirten Utku Oktay, “Eşim hamile kaldı. Birisi Burhan’a 'U.’nun çocuğunun senden olduğu söyleniyor, dikkat et' demiş. Dedikodular çıkınca eşimden DNA testi istedim. Bunu Burhan’a da söyledim onlar da anlayışla karşılayıp kabul ettiler." dedi.

Burhan Karakuş'un eşi Sevgi, cinayetin işlendiği gün Burhan'ın kendisine “Hakkını helal et Hatun” diyerek mesaj attığını söyledi. Sevgi'nin, programda, eşinin kendisine 'Hatun' diye hitap etmediğini söylemesi üzerine, Burhan Karakuş'un intihar etmediği, cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

