Müge Anlı'daki yasak aşk karmaşası sosyal medyanın gündeminde! "Üç çiftin birbiriyle ilişkisi var"

Müge Anlı'da işlenmeye başlanan konu sonrası, karmaşık yasak aşk ağını anlamaya çalışan Müge Anlı, tahtadan yardım alıp şema çizerek isimleri yazmaya başladı. Gönütüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kadir Koç isimli adam, ikiz kız kardeşi ve eniştesinin cinayetinin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Anlatılana göre Muğla Fethiye'de hayvancılık ile uğraşan 44 yaşındaki Cahit Paslı ile 38 yaşındaki eşi Hatice Paslı, 2016 yılında motorsiklet üzerinde gittikleri güzergahta pusuya düşürülerek öldürüldü. 2016 yılında işlenen cinayetin failleri ise hala bulunamadı.

"İkiz kardeşimin katilini bulmaya geldim" diyen Kadir Koç, üç kişiden şüphelendiğini belirtti. Stüdyoda yer alan şüphelilerin hepsi cinayete kurban giden Cahit ve Hatice'nin arkadaşlarıydı.



Şüphelilerden birisi Ali Varçın, Ali'nin eşi Cahit'in erkek kardeşiyle ilişkiye girdiği ve bunu öğrenen Ali'nin sinirlenip Cahit'i öldürdüğünü iddia etti. Koç, bu iddialara "Cahit'i ortadan kaldırmam lazım" dediğini birçok kişiden ve kendi ağzından duyduğunu da ekledi.

Kadir Koç, Ali Varçın'ın cinayetlerde şüphe çekmemek için köyde silahının kaybolduğu söylentisi çıkarttığını iddia etti.



Bir diğer şüpheli isim, olay mahalinden aracıyla geçen Halil Avcı oluyor. Şüpheli ve tutarsız ifadeleri yüzünden aile ondan da şüpheleniyor. Üçüncü şüpheli ise kaçak odun kesimi yaptığı için Cahit tarafından şikayet edilen Cahit'in teyzesinin oğlu oluyor.

"EŞ DEĞİŞTİREN BİRİNİN..."

Buraya kadar normal giden olay, öldürülen Hatice Paslı'nın ablası Suna Uylu'nun açıklamalarıyla izleyenleri şaşkına çevirdi. İddialarına göre kız kardeşi, eniştesi ve şüpheli olarak orada bulunan çiftlerin köyde adları çıkmış. Eş değiştiren, birbirinin eşine yan gözle bakan ve yasak aşk yaşayanların olduğunu iddia eden Suna Uylu, büyük bir iddia daha atıyor ortaya; "Ali Varçın ve eşinin üçüncü çocuklarının asıl babası eniştem Cahit Paslı"

MÜGE ANLI ŞOK OLDU

Bu iddia Müge Anlı dahil stüdyodaki herkesin ağzının açık kalmasına sebep oldu.

Sık sık bu üç çiftin birbirlerinin eşleri ile yasak aşk birlikteliklerinin dedikodu olmadığını, eşlerin diğer çiftlerle olan ilişkilerinin karşı tarafların bildiğini şu şekilde dile getirdi: "Hepsinin haberi var bu olaydan, nasıl olmasın? Hatta Ali, köy meydanında eşine 'Cahit ile birlikte değil misin sen?' diye bağırdı. Herkes biliyor bunları" diyerek bu iddiasını daha da güçlendirdi.

Herkesin bir numaralı şüphelisi olan Ali Varçın, kendisini savunmak istese bile verdiği bazı tutarsız cevaplar ona olan güveni sarstı.

Üç çiftin sürekli birlikte yaylaya gitmesi, birisinin eşinin diğerinin eşiyle farklı yerlerde görünmesi ve Ali'nin çocuğunun aslında Cahit'ten dedikodusu almış başını gitmiş. Öldürülen çiftin ailesi, cinayetlerin bu yüzden işlendiğini düşündüklerini belirtiyor. Aradan 6 yıl geçen cinayetin faili bakalım bulunabilecek mi?

