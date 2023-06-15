Müge Anlı'dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na 'Indiana Jones' göndermesi: "Ne kadar heyecansızsın!"

Müge Anlı canlı yayında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Hazine aramak için gittiği dağda kaybolan Kadri Fidan olayını bugün de ele alan Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile yaptığı sohbetten bahsetti. Kadri Bey'in kaybolması olayında bir görgü tanığının "Daha önce yaşlı bir papazdan dinlemiştim bu mağarayı. Tuzaklı diye duymuştum. 12 tane kapanın olduğunu söyledi. Dere tarafından çıkmak gerekiyormuş. Yeri Uludağ'da. Net bir yer bilmiyorum. 12 kafatası var. Girişi var. Ama girdiğin yerden çıkamıyorsun. Geriye dönüşü tuzaklı. Dere tarafından olan çıkış yolunu bulabilirsen çıkabiliyorsun" sözlerini anımsatan Müge Anlı, eşine haritadan bahsettiğini söyledi.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU'NDAN MÜGE ANLI'YA OLAY YANIT

Müge Anlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ay vallahi Indiana Jones gibi. Ne kadar heyecanlı. Dün akşam eşime de gösterdim. 'Bak harita geldi, hafta sonu hadi gel gidelim' dedim.

"BU HARİTAYLA ÜSKÜDAR'A BİLE GİTMEM"

O da 'Ben bu haritayla Üsküdar'a bile gitmem' dedi. Ben de 'Ay vallahi Şinasi ne kadar heyecansızsın' dedim. Hiç heyecanlanmadı vallahi. Ben işin heyecanındayım. Defineyle işim yok ki. Ama baksana tuzaklar muzaklar varmış. Gidip de 13. kafatası olmayalım şimdi"

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile arasında geçen diyalog izleyenleri gülümsetti.

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı, Hazine aramak için gittiği dağda kaybolan kayınpederi Kadri Fidan'ı arayan Mehtap Fidan'ı konuk etti.

Mehtap Hanım, şifalı ot toplamak için giden yaşlı adamın 2 katlı mağarada hazine bulduğunu öne sürdü.

Kayınpederinin 2 arkadaşıyla birlikte altınları alıp satacaklarını söyleyen Mehtap Hanım, onun sözlerine inanmadıkları için bu durumu önemsemediklerini ifade etti.

Kadri Bey'in arkadaşı iddialar üzerine canlı yayına bağlandı ve Mehtap Hanım'ı yalanladı. Müge Anlı'nın "Ot ot diyoruz ya! Bu ölümsüzlük otu denen şeyin bu kadar rağbet görmesinin nedeni şuymuş; erkeklerdeki cinsel gücü artırdığına inanılıyormuş. Böyle bir reklamını yapmış Kadri Bey. Bu yüzden herkes bu ottan istiyor ve evet Kadri Bey bu otun yerini kimseye göstermezmiş, gider başkası toplar diye. Çünkü bundan para kazanıyor. Burada gelin hanıma katılıyorum, bu işin içindeki mağara, hazine meselesi önemli. O hazine meselesini de herkese anlatmıyor. Mesela bir gizli tanığımız var. Kamu personeli. Ona anlatmıyor gider de işine taş koyar diye. Ama o kadar da emin ki bulamayacaklarına, herkese de anlatıyor. Taş, masa ve 12 tane taş sandalyeden, heykellerden bahsediyor. 'Ben onları çıkarabilsem yedi sülaleme yeter ama benim gücüm yetmiyor' diyor. En sonunda da '2 adam bulup onlara çıkartacağım' diyor. İşte gelinin bahsettiği o kişi, o 2 kişi mi?" sözleri olay oldu.

Öte yandan bir görgü tanığı açıklamalarda bulundu. Gizli tanık, Kadri Bey'in kendisine "Beni 2 kişi takip etti. O yüzden gidip toplayamadım" dediğini ifade etti.

