Müge Anlı'dan görülmemiş ayar! "Ciğerimde leke oldu!" deyip son noktayı koydu! Meğer sesinin böyle çıkmasının nedeni...

Müge Anlı 3 aydır kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Gülcan'ı buldu. Genç kızın, 25 yaşındaki evli ve 1 çocuk sahibi adama kaçtığı tespit edildi. 3 ay sonra, ailesiyle karşı karşıya gelen Gülcan'ın tavrı ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. "Bunun geri dönüşü yok. 18 yaşına gelene kadar onunla beklerim sonra da nikah kıyarız" sözleri olay olan Gülcan, babasına kızgınlığını ifade edip sevgiyi başka yerlerde aradığını belirtti.

Olayların ele alındığı sırada anne Songül Hanım'ın kardeşinin okuma yazma bilmediğini söylemesi Müge Anlı'yı çıldırttı.

MÜGE ANLI REST ÇEKTİ: "NEFES ALAMIYORUM, NEFES!"

Programa "Okuma yazma bilmiyorum" diyerek gelenlere çok kızdığını belirten Müge Anlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bak okuma yazma seferberliği sırasında ciğerimde leke oldu, leke! Söylemiyorum ama söyleyeyim. Gidip o halk eğitim merkezlerini dolaşırken ne hastalık kaptığımıza bir bak. Nefes alamıyorum. Sesimi normal duyanınız var mı kaç yıldır? Siz de biraz çaba harcayacaksınız. Hiç kolay olmuyor o işler. 'Okuma yazma seferberliği' yapalım dediğimde millet de seferber olmuyor. Kendimi paraladım. İnsanlar unutuyorlar. O SMA'lı çocuklara bedava aşı alabilmek için günlerce uyumadım ben. Sağlık Bakanlığı ile konuşa konuşa kendim de mahvoldum onları da mahvettim.

"3. ANTİBİYOTİĞİMİ İÇİYORUM"

Tutundum mu da bir şeye tutunuyorum böyle. Ama iyi ki de yaptım ben. Kolay olmadı. Siz de biraz çabalayacaksınız. Kaç kişiyi gördünüz böyle. 3. kutu antibiyotiğimi içiyorum"

