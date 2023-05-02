Müge Anlı'dan olay gönderme! Rahmi Özkan'ın şiir gibi sözleri sonrası seyirciye çıkıştı: "Hanımlar, yine kandınız 2 tatlı söze"

Müge Anlı programında 7 gündür babası Ahmet Yenin'i arayan Esra Hanım'ı konuk etti. Evde tadilat yaptırması sebebiyle karısına kızıp evden giden Ahmet Yenin canlı yayınlar üzerine eve geri döneceğini bildirdi. Bu olay sonrası evlilikler üzerine konuşan Rahmi Özkan'ın sözleri ise dikkat çekti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın yanıtı ise dikkatler kaçmadı.

Rahmi Özkan Ahmet Yenin'in eve dönecek olması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Bu olayların herhalde o gün bir tartışması yapılmıştır. Gereken karar verilmiştir, birbirlerinden özür dilemeleri gerekiyorsa dilemişlerdir. 'E sen ondan 10 sene evvel böyle yapmıştın, 20 sene evvel de bana bunu demiştin' gibi sözler hayatın normal gidişatına uygun değil."

RAHMİ ÖZKAN'DAN EVLİLİK TÜYOSU

Müge Anlı'nın "Tabii yapan yaptığıyla kalacak" göndermesine yanıt veren Özkan, "Hayır. Her şeyin muhasebesi yapılmışsa, aynı olayı 3 kere, 5 kere tekrar göz önüne getirmek bana göre hayatın akışına uygun değil." dedi.

MÜGE ANLI'DAN RAHMİ ÖZKAN'A GÖNDERME

Müge Anlı'nın "Kadın dediğin kan kusar, 'kızılcık şerbeti içtim' der. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Hayat böyle devam eder. Öteki türlüsü zaten manasız. Niye böyle manasız işler yapıyorsunuz kadınlar. Unutun!" ifadeleriyle Rahmi Özkan'a takılması ekran başındakileri gülümsetti. Ünlü avukattan dikkat çeken bir yanıt geldi:

"Kadınları başımızın üzerinde taşıyacağız. Ama artık bir evde, bir yuvada karı-koca arasında bir birliktelik, huzur, güzel bir yaşam devam edecek ise daha önce yapılan bir işten dolayı 20 sene, 30 sene önceye gidip tekrar o mutluluğu gölgelemenin manası yok"

Müge Anlı bunun üzerine stüdyodaki izleyicilere dönüp "Unutuyor muyuz hanımlar?" diye sordu. 'Hayır' yanıtı sonrası kahkahaya boğulan Müge Anlı, "Siz yapmayın kötü bir şey, biz de hatırlamayalım. Hatırlatmayalım. O yükü yıllarca kalbimizde taşımayalım." dedi.

Rahmi Bey, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Erkekler, kadınlarına karşı herhangi bir kızgınlıkları da olsa o kızgınlıkları bir anda unutup silip hayatın güzelliği içerisinde eşine hitap etmeli. 'Manada güzel, ruhta güzel, bende güzelsin. Ey sevgili sen, bende değil tende güzel' diyebilmeli"

MÜGE ANLI ALKIŞ SESLERİ YÜKSELİNCE DAYANAMADI

Stüdyoda alkış seslerinin yükselmesinin ardından Müge Anlı dayanamayarak söze girdi:

"KADINLAR BÖYLE OLDUĞU MÜDDETÇE ERKEKLER YAPAR"

"Ya kanmayın işte! Bak ondan böyle oluyor. Yine kandınız 2 tatlı söze. Alemsiniz. Tabii kadınlar böyle olduğu müddetçe erkekler de yapar. 'Sen ne güzelsin', 'İlk aşkımsın', 'Ben hiçbir şey hatırlamıyorum', 'Zaten o kadına ben niye gittim ki', 'Ben öyle bir kadına mı gittim hiç hatırlamıyorum' gibi sözler söylerler."

"YAPACAK BİR ŞEY YOK, BELGESEL ÇEKECEĞİM"

Müge Anlı konuşmasını "Ondan sonra yapacak bir şey yok. Belgesel çekeceğim. Ben size söylüyorum inanmayın diye, en çok da sen alkışlıyorsun" sözleriyle sonlandırdı.