MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'dan olay gönderme! Rahmi Özkan'ın şiir gibi sözleri sonrası seyirciye çıkıştı: "Hanımlar, yine kandınız 2 tatlı söze"

Müge Anlı'dan olay gönderme! Rahmi Özkan'ın şiir gibi sözleri sonrası seyirciye çıkıştı: "Hanımlar, yine kandınız 2 tatlı söze"

02.05.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlar yaşandı. Esra Hanım, evde yapılan tadilata kızıp bir daha dönmeyen babası Ahmet Yenin'i bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Canlı yayınlar üzerine eve döneceğini bildiren Ahmet Bey'in bu açıklaması Esra Hanım'ı sevindirdi. Rahmi Bey'in karı-koca arasında yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin yaptığı açıklama ise olay oldu. Ünlü avukatın sözlerini ti'ye alan Müge Anlı, Özkan için stüdyoda yükselen alkış sesleri sonrası "Yine kandınız 2 tatlı söze" dedi.

Müge Anlı'dan olay gönderme! Rahmi Özkan'ın şiir gibi sözleri sonrası seyirciye çıkıştı: "Hanımlar, yine kandınız 2 tatlı söze"

Müge Anlı programında 7 gündür babası Ahmet Yenin'i arayan Esra Hanım'ı konuk etti. Evde tadilat yaptırması sebebiyle karısına kızıp evden giden Ahmet Yenin canlı yayınlar üzerine eve geri döneceğini bildirdi. Bu olay sonrası evlilikler üzerine konuşan Rahmi Özkan'ın sözleri ise dikkat çekti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın yanıtı ise dikkatler kaçmadı.

Boyut (24)

Rahmi Özkan Ahmet Yenin'in eve dönecek olması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Bu olayların herhalde o gün bir tartışması yapılmıştır. Gereken karar verilmiştir, birbirlerinden özür dilemeleri gerekiyorsa dilemişlerdir. 'E sen ondan 10 sene evvel böyle yapmıştın, 20 sene evvel de bana bunu demiştin' gibi sözler hayatın normal gidişatına uygun değil."

m9

RAHMİ ÖZKAN'DAN EVLİLİK TÜYOSU

Müge Anlı'nın "Tabii yapan yaptığıyla kalacak" göndermesine yanıt veren Özkan, "Hayır. Her şeyin muhasebesi yapılmışsa, aynı olayı 3 kere, 5 kere tekrar göz önüne getirmek bana göre hayatın akışına uygun değil." dedi.

Boyut (22)

MÜGE ANLI'DAN RAHMİ ÖZKAN'A GÖNDERME

Müge Anlı'nın "Kadın dediğin kan kusar, 'kızılcık şerbeti içtim' der. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Hayat böyle devam eder. Öteki türlüsü zaten manasız. Niye böyle manasız işler yapıyorsunuz kadınlar. Unutun!" ifadeleriyle Rahmi Özkan'a takılması ekran başındakileri gülümsetti. Ünlü avukattan dikkat çeken bir yanıt geldi:

"Kadınları başımızın üzerinde taşıyacağız. Ama artık bir evde, bir yuvada karı-koca arasında bir birliktelik, huzur, güzel bir yaşam devam edecek ise daha önce yapılan bir işten dolayı 20 sene, 30 sene önceye gidip tekrar o mutluluğu gölgelemenin manası yok"

Boyut (21)

Müge Anlı bunun üzerine stüdyodaki izleyicilere dönüp "Unutuyor muyuz hanımlar?" diye sordu. 'Hayır' yanıtı sonrası kahkahaya boğulan Müge Anlı, "Siz yapmayın kötü bir şey, biz de hatırlamayalım. Hatırlatmayalım. O yükü yıllarca kalbimizde taşımayalım." dedi.

Boyut (23)

Rahmi Bey, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Erkekler, kadınlarına karşı herhangi bir kızgınlıkları da olsa o kızgınlıkları bir anda unutup silip hayatın güzelliği içerisinde eşine hitap etmeli. 'Manada güzel, ruhta güzel, bende güzelsin. Ey sevgili sen, bende değil tende güzel' diyebilmeli"

Boyut (25)

MÜGE ANLI ALKIŞ SESLERİ YÜKSELİNCE DAYANAMADI

Stüdyoda alkış seslerinin yükselmesinin ardından Müge Anlı dayanamayarak söze girdi:

"KADINLAR BÖYLE OLDUĞU MÜDDETÇE ERKEKLER YAPAR"

"Ya kanmayın işte! Bak ondan böyle oluyor. Yine kandınız 2 tatlı söze. Alemsiniz. Tabii kadınlar böyle olduğu müddetçe erkekler de yapar. 'Sen ne güzelsin', 'İlk aşkımsın', 'Ben hiçbir şey hatırlamıyorum', 'Zaten o kadına ben niye gittim ki', 'Ben öyle bir kadına mı gittim hiç hatırlamıyorum' gibi sözler söylerler."

Boyut (20)

"YAPACAK BİR ŞEY YOK, BELGESEL ÇEKECEĞİM"

Müge Anlı konuşmasını "Ondan sonra yapacak bir şey yok. Belgesel çekeceğim. Ben size söylüyorum inanmayın diye, en çok da sen alkışlıyorsun" sözleriyle sonlandırdı.

İlginizi Çekebilir

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

 Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

 Her ihtiyaca ve beğeniye uygun en çok satan ürünleri sizin için seçtik

Her ihtiyaca ve beğeniye uygun en çok satan ürünleri sizin için seçtik

 Seyahat severlerin bir numaralı tercihi: Samsonite çantaları keşfedin

Seyahat severlerin bir numaralı tercihi: Samsonite çantaları keşfedin

 Beyler bu ilkbahar parfümleriyle kendinizi çok özel hissedeceksiniz!

Beyler bu ilkbahar parfümleriyle kendinizi çok özel hissedeceksiniz!

 Hem rahat hem şık! Puma'nın beğenilen Shuffle modelini sizin için inceledik

Hem rahat hem şık! Puma'nın beğenilen Shuffle modelini sizin için inceledik

 Müzik dinleme keyfinizi farklı bir boyuta taşıyacak hoparlörlerle tanışın

Müzik dinleme keyfinizi farklı bir boyuta taşıyacak hoparlörlerle tanışın

 Kıyafetlerinizdeki kırışıklıklara son! En iyi buharlı ütüleri keşfedin

Kıyafetlerinizdeki kırışıklıklara son! En iyi buharlı ütüleri keşfedin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam'ın güzeller güzeli Arzu Okay'ının son halini görenler çok şaşırdı! "Efsane desem az mı kalır"Yeşilçam'ın güzeller güzeli Arzu Okay'ının son halini görenler çok şaşırdı! "Efsane desem az mı kalır"
Kadir Doğulu'nun 'imam nikahı' iddialarına Esra Dermancıoğlu'dan son nokta! ''Benimle imam nikahı yaptı''Kadir Doğulu'nun 'imam nikahı' iddialarına Esra Dermancıoğlu'dan son nokta! ''Benimle imam nikahı yaptı''
Boşanıyorlar mı? “Evi terk etti” iddiası....Boşanıyorlar mı? “Evi terk etti” iddiası....
Anahtar Kelimeler:
atv Müge Anlı Rahmi Özkan müge anlı canlı yayın evlilik ele istedi kadınları

En Çok Okunan Haberler

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

5 ilin adını verdi, memleketiyle karşılaştırdı!

5 ilin adını verdi, memleketiyle karşılaştırdı!

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

İlk kez isim verdi! Feyzioğlu için dikkat çeken sözler

İlk kez isim verdi! Feyzioğlu için dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.