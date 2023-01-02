MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

02.01.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, kendisinden yaşça büyük kadınları taciz eden Sinan Sardoğan'a tepki gösterdi. Arife Gökçe'nin kaybolmasında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan'ın tutarsız yanıtları hem izleyicileri hem de Müge Anlı'yı bezdirdi. Müge Anlı sorularına kaçak yanıt veren Sinan Sardoğan'a "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'nın kayıp Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'a sarf ettiği sözler programa damga vurdu. ATV'de canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortam bir anda gerildi. Çok sayıda kadın canlı yayına bağlanarak Sinan Sardoğan'ın tacizci olduğunu iddia etti. Sardoğan ise Arife Gökçe olayına ilişkin verdiği çelişkili ifadelere rağmen iddiaları yalanladı. Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ı uyardı.

f1

MÜGE ANLI'DAN TACİZCİ ADAMA UYARI

Arife Gökçe'ye taciz içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan'a art arda sorular soran Müge Anlı sonunda çileden çıktı.

f2

BACAKLARINA BAKTIĞINI FARK EDİNCE SERT ÇIKTI

"Yine soruyorum, ne işin vardı bu mahallede. Tayfun'un 'Annemle konuşma ona mesaj atma' demisine rağmen hala daha onun mahallesine niye gidiyorsun?" diye soran Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın bacaklarına baktığını fark edince sert çıktı.

f3

"SANA BİR UÇARIM BURADAN..."

Müge Anlı, Sinan Sardoğan'a uyarıda bulundu:

"Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini."

Sinan Sardoğan ise "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum" diyerek kendini savundu.

9865

NE OLMUŞTU?

Tokat'ta 12 torun, 5 çocuk sahibi Arife Gökçe 17 Aralık'ta kayboldu. Şüpheli olayda Gökçe'nin kaçırıldığı iddiası da değerlendirilirken olayın baş şüphelisi Sinan Sardoğan hakkında ortaya atılan mide bulandıran iddialar, izleyicileri şaşırttı.

ARİFE GÖKÇE OLAYI SONRASI MİDE BULANDIRAN İDDİALAR

Sinan'ın kayınvalidesine taşla saldırıp "Ne güzelsin, şirinsin" dediğini öne süren Serkan Ölçer, açıklamasında "Televizyonu parçalamamak için kendimi zor tutuyorum. Annem ve kayınvalidem sinirden evden çıkıp gitti. Bu Sinan eşimin annesine 1 yıl önce Tokat'ta taşla saldırdı. Yolda önünü kesmiş, 'Ne kadar tatlısın, güzelsin, şirinsin' demiş. Sonra kayınvalidem bunu eşime anlatmış." ifadelerini kullandı.

Sinan'ın askerlikten arkadaşı Serhat Şimşek ise "12 ay aynı koğuşta kaldık. Birine gıcık kaptığında mutlaka zarar veriyordu. Genelde olgun kadınlarla konuşuyordu. Olgun kadınlardan hoşlanıyordu. Banyo yapmazdı. 'Yaptım' derdi ama 40 kişiyiz, banyo yaptığını hiç görmüyorduk." dedi.

0x0-1672395449059

"PANTOLONUNU İNDİRİP CİNSEL ORGANIYLA HAREKETLER YAPTI"

İsmini vermek istemeyen bir izleyici ise Sinan Sardoğan hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben işten dönerken bu adamı gördüm. Çok affedersin, pantolonunu indirip cinsel organıyla hareketler yaptı. Görünce emin oldum, o kişi kesinlikle Sinan'dı. O gün korktum ve kaçtım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrılık sonrası paylaştı! "Senden sonra..."Ayrılık sonrası paylaştı! "Senden sonra..."
Bele kadar yırtmaç, göğüs dekoltesi ve transparan! Olay tarzBele kadar yırtmaç, göğüs dekoltesi ve transparan! Olay tarz
Bu sefer İbo Show'da kapalı giyinmedi! Çağlayan bakın neden sitem etti: Ayıp yahuBu sefer İbo Show'da kapalı giyinmedi! Çağlayan bakın neden sitem etti: Ayıp yahu
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert sinan kadınları

En Çok Okunan Haberler

Sıfır otomobile yeni yıl zammı! Listeler bugün değişiyor

Sıfır otomobile yeni yıl zammı! Listeler bugün değişiyor

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Suikasta uğrayan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu!

Suikasta uğrayan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu!

Memur ve emekli zammı için saat belli oldu!

Memur ve emekli zammı için saat belli oldu!

İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...

İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.