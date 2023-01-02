Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'nın kayıp Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'a sarf ettiği sözler programa damga vurdu. ATV'de canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortam bir anda gerildi. Çok sayıda kadın canlı yayına bağlanarak Sinan Sardoğan'ın tacizci olduğunu iddia etti. Sardoğan ise Arife Gökçe olayına ilişkin verdiği çelişkili ifadelere rağmen iddiaları yalanladı. Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ı uyardı.

MÜGE ANLI'DAN TACİZCİ ADAMA UYARI

Arife Gökçe'ye taciz içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan'a art arda sorular soran Müge Anlı sonunda çileden çıktı.

BACAKLARINA BAKTIĞINI FARK EDİNCE SERT ÇIKTI

"Yine soruyorum, ne işin vardı bu mahallede. Tayfun'un 'Annemle konuşma ona mesaj atma' demisine rağmen hala daha onun mahallesine niye gidiyorsun?" diye soran Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın bacaklarına baktığını fark edince sert çıktı.

"SANA BİR UÇARIM BURADAN..."

Müge Anlı, Sinan Sardoğan'a uyarıda bulundu:

"Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini."

Sinan Sardoğan ise "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum" diyerek kendini savundu.

NE OLMUŞTU?

Tokat'ta 12 torun, 5 çocuk sahibi Arife Gökçe 17 Aralık'ta kayboldu. Şüpheli olayda Gökçe'nin kaçırıldığı iddiası da değerlendirilirken olayın baş şüphelisi Sinan Sardoğan hakkında ortaya atılan mide bulandıran iddialar, izleyicileri şaşırttı.

ARİFE GÖKÇE OLAYI SONRASI MİDE BULANDIRAN İDDİALAR

Sinan'ın kayınvalidesine taşla saldırıp "Ne güzelsin, şirinsin" dediğini öne süren Serkan Ölçer, açıklamasında "Televizyonu parçalamamak için kendimi zor tutuyorum. Annem ve kayınvalidem sinirden evden çıkıp gitti. Bu Sinan eşimin annesine 1 yıl önce Tokat'ta taşla saldırdı. Yolda önünü kesmiş, 'Ne kadar tatlısın, güzelsin, şirinsin' demiş. Sonra kayınvalidem bunu eşime anlatmış." ifadelerini kullandı.

Sinan'ın askerlikten arkadaşı Serhat Şimşek ise "12 ay aynı koğuşta kaldık. Birine gıcık kaptığında mutlaka zarar veriyordu. Genelde olgun kadınlarla konuşuyordu. Olgun kadınlardan hoşlanıyordu. Banyo yapmazdı. 'Yaptım' derdi ama 40 kişiyiz, banyo yaptığını hiç görmüyorduk." dedi.

"PANTOLONUNU İNDİRİP CİNSEL ORGANIYLA HAREKETLER YAPTI"

İsmini vermek istemeyen bir izleyici ise Sinan Sardoğan hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben işten dönerken bu adamı gördüm. Çok affedersin, pantolonunu indirip cinsel organıyla hareketler yaptı. Görünce emin oldum, o kişi kesinlikle Sinan'dı. O gün korktum ve kaçtım."

