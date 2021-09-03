MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı "Enerjim gitti" diyerek isyan etti! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı "Enerjim gitti" diyerek isyan etti! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

03.09.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki Kübra isimli genç kadın 4 gün önce evden kaçarak dün 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle evlendi. Kızlarını bulmak isteyen acılı aile ise gözyaşları içinde Müge Anlı'nın programına başvurarak yardım istedi. Yaşanan olaya sitem eden Müge Anlı, "Hayatta olacak şeyler vardır olmayacak şeyler vardır. İçimin enerjisi gitti" diyerek sitem etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün yayınlanan bölümünde akıllara durgunluk veren bir olay işlenmeye başlandı. 21 yaşındaki Ülkü Kübra, 4 gün önce evden kaçarak kendisinden yaşça büyük olan öğretmeniyle evlendi. Kızlarını bulmak için programa çıkan aile ise gözyaşlarına hakim olamadı.

EVDEN KAÇIP ÖĞRETMENİYLE EVLENDİ

21 yaşındaki Ülkü Kübra 4 gün önce 60 yaşındaki ortaokul öğretmenine kaçtı. Ailesine mesaj gönderen Kübra, dün öğretmeniyle evlendiğini söyledi. Kızlarını bulmak isteyen aile Müge Anlı'nın programına çıkarak çağrıda bulundu. Kızlarının evlilik cüzdanını gösteren aile, öğretmenin yüzünü kesinlikle gizlenmemesini istedi.

21-yasindaki-kiz-60-yasindaki-ogretmeniyle-14372076_5981_m

MÜGE ANLI: OLACAK ŞEYLER VAR OLMAYACAK ŞEYLER VAR

Yaşanan olaya sessiz kalamayan Anlı ise "Hadi kız küçük de bu adamın aklı nereye gitmiş. Ben öğretmen bir ailenin çocuğuyum hiç yakıştıramadım. Hayatta olacak şeyler vardır olmayacak şeyler vardır. Böyle bir şeye düştüğünden git kendini at köprüden ama gidip de mesleğini, yaşını, aileni bu şekilde rencide etme. Çocukların da hayalleriyle oynamayın. İçimin enerjisi gitti" diyerek sitem etti.

21-yasindaki-kiz-60-yasindaki-ogretmeniyle-14372076_3563_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ece Üner ile Susma hakkında olay iddia: Olaylar manipüle ediliyorEce Üner ile Susma hakkında olay iddia: Olaylar manipüle ediliyor
Boynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçtiBoynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçti
Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke ettiCenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti
Anahtar Kelimeler:
atv Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Bu hastalığa dikkat! Belirtileri koronavirüsle aynı

Bu hastalığa dikkat! Belirtileri koronavirüsle aynı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Seks bağımlısı eski koca o pozları görünce... Mesajlar ifşa oldu

Seks bağımlısı eski koca o pozları görünce... Mesajlar ifşa oldu

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okudu

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okudu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.