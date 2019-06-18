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Müge Anlı, Güven Bana yarışmasını sunacak! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman sezon finali yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2019 00:56 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Müge Anlı, yaz ayları boyunca ATV ekranlarında yayınlanacak olan Güven Bana isimli yarışma programını sunacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finali tarihi de belli oldu.

Müge Anlı, Güven Bana yarışmasını sunacak! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman sezon finali yapıyor?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 21 Haziran Cuma günü sezon finali yapacak. Ancak ünlü televizyoncu tatile çıkmayacak ve yeni bir yarışma programıyla ekranlarda olacak.

Müge Anlı, çok yakında atv'de başlayacak olan daha önce aynı kanalda Tamer Karadağlı'nın sunumuyla ekranlara gelen 'Güven Bana' isimli yarışma programının yeni sunucusu oldu. Yarışmayla ilgili bilgi veren Müge Anlı, çekimlerin hafta sonu başlayacağını belirterek, yarışmanın yayın günü ve saatinin ise henüz belli olmadığını söyledi.


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