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Müge Anlı için flaş karar! Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri neden yok?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Her sabah yaptığı programla gündem olan Müge Anlı'yı da koronavirüs etkiledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınlanmayınca olay oldu. Müge Anlı yeni bölümleri neden yok?

Müge Anlı için flaş karar! Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri neden yok?

Koronavirüs önlemleri kapsamında pek dizi ve program ekran macerasına ara verdi, bunlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu.

Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran 46 yaşındaki Müge Anlı, koronavirüs nedeni ile geçtiğimiz hafta stüdyoda izleyici olmadan programı sunmuş, programın danışmanları Avukat Rahmi Öztürk ve Psikiyatrist Arif Verimli de 65 yaş ve üstünün tedbir amaçlı sokağa çıkmasının yasaklanması ile programa katılamamıştı.

En son 3 Nisan Cuma günü ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri yerine 2020 sezonunun en çok konuşulan bölümleri yayınlanıyor. Müge Anlı yeni bölümleri için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Anlı son olarak sağlık çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti.

Müge Anlı'dan sağlıkçılar hakkında tepki çeken sözlerine açıklama!Müge Anlı'dan sağlıkçılar hakkında tepki çeken sözlerine açıklama!

Pazartesi sabahı Anlı'nın ekranda yer almaması herkesi şaşırttı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı "Müge Anlı bile yayına ara verdi durumun ciddiyetini bi anlayın artık", "Müge Anlısız karantina nasıl geçecek" gibi yorumlarda bulundu.

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Okuyucu Yorumları 54 yorum
Sağlık çalışanları ile ilgili özrünü dile getirdi zaten.. Konuyu gündemde tutmaya gerek yok..
Kraldan çok kralcı olmayı ne kadar seviyorsunuz.. Müge kendini hayatını kurtarmış siz kendinize bakın. Kitap okuyun, kendinizi geliştirin bu kadın size hiçbirşey vermez...
özür dilemiyorum sözümün arkasındayım dedi . konusunda sonuna kadar haklıydı
@deniz_1986_ddckv o sağlıkçılar burun kıvırdığı ters konuştuğu, hatta konuşmadığı el kol hareketiyle surat asarak muhatap olduğu bizlere kurban olsunlar!!! müge anlı haklıydı!!1
Allah akıl dağıtırken neredeydin?
@cuneyt_sen_1980 sen o sağlıkçılara kurban ol
@cuneyt_sen_1980 sen 20 gündür aileni çocuklarını hiç görmediğin oldu mu?Biz gece gündüz milletimize ne kadar faydalı oluruz diye çalışırken sizlerin böyle düşünmesi gerçekten çok üzücü
@cuneyt_sen_1980 @deniz_1986_ddckv o sağlıkçıların eline düşerseniz görürsünüz ne halde olduklarını boş boş konuşmayın
türkiyede milleti akılsız yapmak ve beyinlerinin gelişmesini engellemek için tv lerde saçma sapan proğramlar diziler ve saçma konular ele alınıyor,birde miletten para kazanmak ve reklam geliri elde etmek için yarışma proğramları yapılıyor bazı gittiğim yerlerdede bunları seyrediyorlar bu proğramlar nasıl beleş para kazanılırın bir versiyonu gibi,insanımız rahata alışmış çalışmak ve üretmek zorlarına gidiyor,haram tatlıdır ama sonu acıdır,sonuç da şimdiki türkiye
Kaç defa izledin de yorum yapıyorsun..
müge anlı herzman bıze gerceklerı gösterdi onun gıbısı gelmez bıdaha
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