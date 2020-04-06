Müge Anlı için flaş karar! Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri neden yok?

Koronavirüs önlemleri kapsamında pek dizi ve program ekran macerasına ara verdi, bunlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu.

Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran 46 yaşındaki Müge Anlı, koronavirüs nedeni ile geçtiğimiz hafta stüdyoda izleyici olmadan programı sunmuş, programın danışmanları Avukat Rahmi Öztürk ve Psikiyatrist Arif Verimli de 65 yaş ve üstünün tedbir amaçlı sokağa çıkmasının yasaklanması ile programa katılamamıştı.

En son 3 Nisan Cuma günü ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri yerine 2020 sezonunun en çok konuşulan bölümleri yayınlanıyor. Müge Anlı yeni bölümleri için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Anlı son olarak sağlık çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti.

Pazartesi sabahı Anlı'nın ekranda yer almaması herkesi şaşırttı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı "Müge Anlı bile yayına ara verdi durumun ciddiyetini bi anlayın artık", "Müge Anlısız karantina nasıl geçecek" gibi yorumlarda bulundu.