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Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Yapımcıdan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 09:53 | Son Güncelleme

ATV'de haftaiçi her gün ekrana gelen ve koronavirüs (COVID-19) sebebiyle canlı yayına ara veren Müge Anlı'nın programında "50 kişinin tazminatsız işten çıkartıldığı" iddia edilmişti. Konu ile ilgili yapımcı şirketten açıklama geldi. Yapımcı şirket ayrıca canlı yayınların ne zaman başlayacağını da açıkladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Yapımcıdan açıklama

ATV Ekranlarından yayınlanana Müge Anlı ile Tatlı Sert programı koronavirüs (COVID-19) sebebiyle canlı yayına ara vermiş ve eski bölümleri yayınlanmaya başlanmıştı. Yayına ara verilmesinden sonra dün ortaya atılan "50 kişi tazminatsız işten çıkarıldı" iddiasına yapımcı şirketten açıklama geldi.

İddiaları yalanlayan şirket, "Çalışanlarımız bile biliyor böyle bir şey olmadığını ve bizi arayıp sormuyorlar. SGK çıkışları yapılmadı, maaş alamama durumu yok" dedi. MedyaTava'ya açıklamada bulunan Mavi Klaket Yapım yönetimi iddiaları yalanladı.

Açıklamada, "Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinde 61 kişi çalışıyor. Haber ekibi ve istihbarat ekibi evde çalışıyor. Montaj ekibi burada. Koronavirüs nedeniyle geçici bir süre yayına ara verdik. Bunlar aslı astarı olmayan haberler. Çalışanlarımız bile biliyor böyle bir şey olmadığını ve bizi arayıp sormuyorlar. SGK çıkışları yapılmadı, maaş alamama durumu yok. Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi bir programda 50 kişinin işine son verilmesi söz konusu olabilir mi?" ifadelerine yer verildi.

Yapım şirketi ayrıca, şimdilerde eski bölümleri banttan yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının pazartesi günü canlı yayınla ekrana dönebileceğini de söyledi.

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