Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli çöp evde bulunan çocuğa kayıtsız kalamadı

Bursa'da bir çöp eve giren ekipler, kilitli bir odaya girdiklerinde baygın haldeki 9 yaşındaki C.M.A. ile karşılaştı. Gözlerine inanamayan ekipler, çocuğa hemen müdahale ederken yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu.

Küçük çocuğu kilitli tutan teyze Kamuran Pınar A. gözaltına alınırken, teyzenin ifadesi ortaya çıktı. Öte yandan Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, küçük çocuğu koruma altına aldı.

Küçük çocuğun durumu tüm Türkiye'de tepki çekti. Bu görüntüler karşısında sakin kalamayan ünlü Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Seni ablasına bırakan sözde annen, muhtemel kendisinden kaçırılan/ya da kendisi aramayan sözde baban, olayın çöp evde olması sebebiyle ihtimal ki çok h.. teyzen (etiği aşmamalıyım), o mahallenin muhtarı, apartman komşuları ve bizler yüzümüzü kapatmalıyız utançtan! Düzeleceksin.. pic.twitter.com/Ejmr0rNxQO — Arif Verimli (@arifverimli) July 24, 2022

"MAHALLENİN MUHTARI, KOMŞULARI..."

Küçük çocuğun yüzünü kapattığı fotoğrafı paylaşan Verimli, "Seni ablasına bırakan sözde annen, muhtemel kendisinden kaçırılan/ya da kendisi aramayan sözde baban, olayın çöp evde olması sebebiyle ihtimal ki çok h.. teyzen (etiği aşmamalıyım), o mahallenin muhtarı, apartman komşuları ve bizler yüzümüzü kapatmalıyız utançtan! Düzeleceksin.." yazdı.

Takipçilerinden gelen tepkiler üzerine Arif Verimli 9 yaşındaki çocuğun sağlıklı büyüyebilmesi için gerekenleri açıkladı:





