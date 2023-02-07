Müge Anlı minik Süleyman'ı arıyor! Enkazdan çıkarıldı ama ailesine kavuşamadı

Tüm Türkiye Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından yaraları sarmaya çalışıyor. Deprem felaketinin üzerinden 24 saat geçerken, depremin vurduğu 11 ilde çok sayıda vatandaş enkaz altından çıkarılmaya devam ediliyor. Müge Anlı enkaz altından çıkarılan, ancak ailesina kavuşamayan 1 yaşındaki minik Sülayman'ı arıyor...

MİNİK SÜLEYMAN KAYIP...

Tüm Türkiye'de 7 gün boyunca milli yas ilan edildi. Televizyonların yayın akışları değiştirildi ve tüm kanallarda deprem özel programları yayınlanmaya başladı. Bugün Müge Anlı ekrana gelmedi ancak Anlı sosyal medya hesabı üzerinden minik Süleyman'ı aradığını duyurdu....

ENKAZDAN ÇIKARILDI AMA...

Antakya Atatürk Caddesi Ovalı Apartmanı'ndan çıkarılan 1 yaşındaki Süleyman Ali Alpaslan kayıp. Minik Süleyman'ı binadan çıkaran kurtarma ekibi, komşusu olduğu söyleyen bir aileye teslim etmiş. Beyaz Fiat Egea marka bir araca bindirmiş. Ancak aile böyle bir komşuları olmadığını söylüyor. Anne Sema Alpaslan minik Süleyman'ı arıyor. İşte Müge Anlı'nın o paylaşımı:





