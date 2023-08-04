Müge Anlı ne zaman başlıyor 2023? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Ser programı yeni sezonuna dair araştırmalar hız kazandı. İlk bölümü 18 Ağustos 2008 tarihinde yayınlanan Müge Anlı programı 15 sezondur ekranlara geliyor. 23 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yapan program yeni sezonunda izleyicisiyle buluşacak. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman hangi gün başlayacak? İşte detaylar...

GEÇTİĞİMİZ SEZON BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ

Yaptığı her yayınla çok konuşulan gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anı ile Tatlı Sert programı 23 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yaptı. Programın yenş sezonuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Müge Anlı İle Tatlı Sert geçtiğimiz sene 29 Ağustos tarihinde başlamıştı. Bu yıl da yeni sezonun ağustos sonu eylül başı olması bekleniyor.



