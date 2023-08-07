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Müge Anlı ne zaman başlıyor? Heyecanla bekleniyordu... Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu

07.08.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 23 Haziran'da sezon finali yaparak sevenlerine veda etti. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı'nın yeni sezonu için nefesler tutuldu. Kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı 15. sezonuyla da ekranlarda fırtınalar estirdi. Şimdi ise yeni sezon tarihi belli oldu...

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. 15. sezonuyla gündemden düşmeyen Müge Anlı bu sezonda da yarım kalan dosyaları açacak ve gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya devam edecek. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyacak? 23 Haziran'da sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi belli oldu. İşte merak edilen o tarih...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Haziran'da sezon finali yapmıştı.

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Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu. Yeni sezon tarihini programın yapımcısı Taner Ercan duyurdu. Ercan; '28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere' dedi.

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MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı; Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

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2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayımlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

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Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.
Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.

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1999 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.

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Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı.

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