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Müge Anlı’nın anlatırken gözleri doldu ‘Pakize Suda kendisine…’ Beraber program yapmışlardı! O yılları hatırlattı

23.12.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vefatı sanat camiasını yasa boğan Pakize Suda'yı, Müge Anlı da Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sonunda andı. Daha önce beraber program yaptıkları yılları anlatan Müge Anlı'nın Pakize Suda'yı anlatırken gözleri doldu. Suda'yla ilgili anlatacak çok şey olduğunu, son zamanlarında çok zor günler geçirdiğini ve kendisinin de birçoğunda yanında olduğunu belirten Anlı, Suda'nın hep iyi hatırlanmasını diledi. Ayrıca Suda'nın kendisine Pako denmesinden hoşlandığını da söyledi.

Müge Anlı’nın anlatırken gözleri doldu ‘Pakize Suda kendisine…’ Beraber program yapmışlardı! O yılları hatırlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sonu bu kez vefatıyla sanat camiasını üzen Pakize Suda'ya ayrıldı. Müge Anlı programın sonunda hayatını kaybeden ve yaptığı programlarla tanınan ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda’yı andı. Pakize Suda'nın fotoğrafının da yansıtıldığı programda Müge Anlı, Suda'yla yakınlıklarını anlattı. O anlarda Anlı'nın ağlamamak için kendini zor tuttuğu görüldü. İşte Anlı'nın yürek yakan o sözleri...

“2 SEZON BERABER PROGRAM YAPTIM, HAYATIMIN EN RENKLİ DÖNEMLERİNDENDİ”

Müge Anlı Pakize Suda ile beraber yaptıkları programı hatırlatarak, “Onu gerçekten çok seviyordum. Birçoğunuzun çok sevdiğini de biliyorum. Yaklaşık 2 sezon, onunla beraber program yaptım ve hayatımın en renkli dönemlerinden biriydi sevgili Pakize Suda” şeklinde konuştu.

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“O ACIYI SIRTLAMAKTA ZORLUK ÇEKTİ”

Anlı konuşmasının devamında “Onu hep iyi hatırlamanızı dilerim. Gerçekten son zamanlarında çok zor günler geçirdi. Ben de birçoğunda yanındaydım. Nurlar içinde yatsın. Anlatacak çok şey var ama o hep akıllarda, kalplerde o şen şakrak, neşeli, hayat dolu haliyle kalsın istiyorum. Buradan ailesine de sabırlar diliyorum. Çok kıymet verdiği, benim de çok sevdiğim bir annesi ve bir kız kardeşi vardı, onları arka arkaya kaybedince gerçekten o da o hayatın acısını sırtlamakta zorluk çekti. En büyük dayanağıydı kız kardeşi ve annesi. Diğer bir kız kardeşi… Onu da çok seviyordu. O daha şehir dışındaydı. En sonunda zaten yeğenleri ve o kız kardeşi yanındaydı. O yüzden ben onlara da sabırlar diliyorum, baş sağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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“KENDİSİNE PAKO DENMESİNDEN HOŞLANIRDI”

Son olarak Müge Anlı “Pako denmesinden hoşlanırdı kendisine. Pako’ya da nurlar içinde yatsın, hep kalbimizde olacağını bilsin, onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum ve nurlar içinde yatsın diyorum. Böyle de bitirmek istedim programı. Bunu da söylemeden edemedim.” dedi.

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