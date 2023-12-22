Müge Anlı’nın canlı yayını ihbar kabul edildi! İddialar kan dondurdu! "Mahkemenin kapısında indiririz!'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 11 yıldır oğlundan haber alamayan acılı annenin sözleri damga vurdu. Oğlunun kaybından kocasını sorumlu tutan Ayşe Atlar, eşinin daha önce de Mevlüt'ü yaraladığını vurguladı. Acılı kadın Müge Anlı'dan yardım istedi.

Mehmet Atlar oğlu Mevlüt Ozan Atlar'ı tüfekle vurmuştu ve kamyonette kan izleri vardı.

ŞÜPHELERİ İYİCE ARTIRAN SÖZLER: "BEN EVLADIMI ARAMAM!"

Zor dönemlerden geçen acılı kadın "Eşim her gün alkol alıyordu, bizi dövüyordu." diyerek yaşadığı süreci anlattı. İddiaların odağında olan Mehmet Bey ise canlı yayına bağlandı. "Ben evladımı aramam" sözleriyle izleyenleri şaşırtan Mehmet Bey'in tavrı şüpheleri iyice artırdı.

Kendisine iftira atıldığını belirten Mehmet Atlar "Eşime ve çocuklarıma bir fiske bile vurmadım!" dedi. Fakat Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar bununla sınırlı kalmadı. Çiftin kızları Ümmiye küçükken yaşadığı travmalara değindi. O anlar yürek burktu.

"ANNEMİ BOĞUYORDU!"

Ümmiye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Annemi boğuyordu. 'Mevlüt'ü mahkemenin kapısında indiririz!' dediğini duydum. "

Babasının "Mevlüt'ün diz kapaklarını kıracağım, ahıra bağlayıp orada bakacağım" dediğini söyleyen Ümmiye'nin sözleri sonrası Müge Anlı, "Siz çok iyi baba olsanız niye size karşı olsunlar!" diyerek duruma tepki gösterdi.

Canlı yayında Mehmet Atlar'ın sarf ettiği cinayete gelecek sözleri itiraf olarak olarak yorumlanırken flaş bir gelişme yaşandı. Yayını ihbar kabul eden Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.





