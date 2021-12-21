Müge Anlı'nın elindeki dövme merak konusu oldu!

Müge Anlı'nın elindeki dikkat çekti. Programındaki konularla dikkat çeken Müge Anlı'nın bu sefer dövmesiyle gündem oldu.

Müge Anlı programında dövmeleriyle ilgili bir açıklama yapmadı ancak eline yaptırdığı etnik desenli dövme hint kınası olduğu ortaya çıktı. Hint kınası ortalama bir hafta elde kalır.



Hint kınası orijinal renk olarak siyaha yakın bir kahverengi tonundadır. Ancak özellikle evde hazırlanan kınadan farklıdır. Doğu ülkelerinde kadınlar ellerine ve ayaklarına süs amaçlı yapar. Ülkemizde de son dönemlerde kına gecelerinde yapılmakta.



