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Müge Anlı'nın elindeki dövme merak konusu oldu!

21.12.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün ekrana geliyor. Sevilen sunucu Müge Anlı'nın elindeki ve parmaklarındaki dövmeler dikkat çekti. Görenler Müge Anlı'nın elindeki dövmelerin anlamını ve gerçek olup olmadığını merak etti.

Müge Anlı'nın elindeki dövme merak konusu oldu!

Müge Anlı'nın elindeki dikkat çekti. Programındaki konularla dikkat çeken Müge Anlı'nın bu sefer dövmesiyle gündem oldu.

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Müge Anlı programında dövmeleriyle ilgili bir açıklama yapmadı ancak eline yaptırdığı etnik desenli dövme hint kınası olduğu ortaya çıktı. Hint kınası ortalama bir hafta elde kalır.
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Hint kınası orijinal renk olarak siyaha yakın bir kahverengi tonundadır. Ancak özellikle evde hazırlanan kınadan farklıdır. Doğu ülkelerinde kadınlar ellerine ve ayaklarına süs amaçlı yapar. Ülkemizde de son dönemlerde kına gecelerinde yapılmakta.


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Müge Anlı
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