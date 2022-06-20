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  4. Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli ve kaç yaşında?

Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli ve kaç yaşında?

20.06.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu 20 Haziran 2022 Pazartesi günü canlı yayınlanan programın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında evleneceğini duyurdu. Peki Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? İşte İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli ve kaç yaşında?

Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Müge Anlı bugün canlı olarak ekrana gelen programda evleneceğini duyurdu. Peki Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun hayatı ve biyografisi haberimizde...

MÜGE ANLI'NIN EVLENECEĞİ ŞİNASİ YÜZBAŞI OĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev almaktadır.

Şinasi Yüzbaşıoğlu daha önce Adana'da da aynı görevde bulunmuştur.

MÜGE ANLI'DAN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Müge Anlı, evlilik haberini ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ismini şu ifadelerle duyurdu;

"Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim."

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Müge Anlı
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