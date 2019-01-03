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Müge Anlı'nın programında 'cesetler orada' dedi! İhbar üzerine polis harekete geçti

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 03.01.2019 14:46 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 senesinde kaybolan Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. ATV'de Müge Anlı'nın programında Tuncer Ustaer, anne ve kızının cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü ve yeri bildiğini söyleyince, konuşmaları ihbar kabul eden polisler operasyon başlattı.

Müge Anlı'nın programında 'cesetler orada' dedi! İhbar üzerine polis harekete geçti

Edinilen bilgiye göre, Körfez’de 2008 yılında ortadan kaybolan Meryem Tahnaz ile ondan aylar sonra kaybolan kızı Melike Tahnaz olayında ilgili yeni gelişme yaşandı. ATV'de Müge Anlı'nın programında Tuncer Ustaer anne ve kızının cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü ve yeri bildiğini söyledi. Konuşmaları ihbar kabul eden polisler arama başlattı.

İddialara göre, evlenerek İstanbul’a giden ancak daha sonra eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle ailesinin evine geri dönen Meryem Tahnaz’ın eşi Ahmet, kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Eşinin öldürülmesinin ardından Meryem Tahnaz, İstanbul’a geri döndü. Ancak bir süre sonra Meryem Tahnaz, yeniden baba evine geri döndü. Meryem Tahnaz’ın annesi, çocukları, yeğenleri toplam 10 kişi Körfez ilçesi Tütünçiftlik’teki bir arabada yaşamaya başladı.

2008 yılının Ağustos ayında Meryem Tahnaz, arabadan tuvalet ihtiyacını gidermek için çıktı bir daha da kendisinden haber alamadı. 2009 yılının ilk aylarında da Meryem Tahnaz’ın o dönem 6 yaşında olan kızı Melike Tahnaz da ortadan kayboldu.

meryem-tahnaz

melike-tahnaz

Olaydan 11 yıl sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri anne ve kızının son görüldüğü Tütünçiftlik sahilinde arama çalışması başlattı. Kadavra köpeği Melo sahilde anne ve kızının cesedini arıyor. (DHA/İHA)

operasyon


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