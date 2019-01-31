Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında Seher Okusal'la ilgili korkunç iddia! Cesedi köpeklere yedirmişler

Müge Anlı’nın Atv’de yayımlanan ‘Tatlı Sert’ programında yine kan donduran bir olay gündemde. Sık sık kocasını terk edip evden kaçan ve son olarak kayınbiraderiyle yasak ilişki yaşayınca 2007 yılında eşinden boşanan Seher Okusal'dan 4 yıldır haber alınamıyor. 34 yaşındaki Seher Okusal’ın başına ne geldiği henüz bilinmezken ortaya atılan iddialar ise izleyenleri dehşete düşürdü.
İddiaya göre Seher Okusal, kardeşi Mevlüt tarafından öldürüldü. Ancak Okusal’ın cesedine hiçbir şekilde ulaşılamadı. Seher Okusal'ın 18 yaşındaki kızı Sevilay Aha ise dayısı Mevlüt Okusal’a bu iddiayı sorduğunda "İnsan hiç ablasına nasıl kıyar mı?" diyerek kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Annesinden 2015 yılından beri haber alamadığını söyleyen Sevilay, canlı yayında "Kimisi diyor ki anneni boğdular, kimisi diyor ki boğazını kestiler, Ben annemin bulunmasını istiyorum. En azından mezarını yaptırırım." diye konuştu.
"ANNEMLE AMCAM YASAK İLİŞKİ YAŞAMIŞ"
Sevilay Aha, annesiyle babasının neden boşandığı sorulduğunda şunları dile getirdi; "Annem babamı defalarca terk etmiş. Babam da her seferinde geri getirmiş. Ancak 2007 yılında amcamla annemin bir ilişkisi olmuş. Ondan sonra babamdan ayrılmışlar. Aynı sene içerisinde babam bir evlilik daha yapmış. Annem babamla evliyken yaşlı bir adama kaçarmış. Babam annemi o adamla görünce ise annem onu akrabam diye tanıtmış."
"CİNAYETTEN SONRA TAVIRLARI DEĞİŞTİ"
Sevilay Aha'nın bu ifadelerinin ardından dikkat çeken bir açıklama da Seher Okusal’ın kız kardeşinden geldi. Programa telefonla bağlanan kadın, "Mevlüt ağabeyimin ablamı öldürdüğünü düşünüyorum. Hatta ağabeyim, ablam kaybolduktan sonra uyuşturucuya da bulaşmış ve tavırları değişmiş. Ben ağabeyimle görüşmüyorum ama cinayetten sonra olmuş bu değişiklikler. Cinayet olmasa ağabeyim neden bu kadar değişsin" dedi.
Yine Seher Okusal’ın halası Güllü de cinayetin Mevlüt tarafından işlediğini ileri sürdü. Halanın fadesine göre; Seher Okusal, abisi Mevlüt Okusal'dan para istediği, Mevlüt Okusal'ın da 'Para kolay kazanılmıyor' dediği ve iki kardeş arasında bu yüzden kavga yaşandığını dile getirdi.
"CESEDİNİ KÖPEKLERE YEDİRMİŞ"
İddiaya göre Mevlüt Okusal bu kavga sırasında kardeşini öldürdüğü ve cesedini bir halıya sararak attığı belirtiliyor. Başka bir iddiaya göre ise abi Mevlüt kardeşi Seher'in cesedini köpeklere yedirdi.
Müge Anlı ekibinin yaptığı araştırmaya göre; Seher Okusal’ın kimliği ile son 7 yıldır hiçbir sağlık kuruluşundan tedavi talep edilmedi ve hiçbir devlet kurumundan da işlem yapılmadı. Yine bu durum da Mevlüt Okusal’ın öldüğü iddiasını güçlendiriyor.
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