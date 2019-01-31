Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında Seher Okusal'la ilgili korkunç iddia! Cesedi köpeklere yedirmişler

Müge Anlı’nın Atv’de yayımlanan ‘Tatlı Sert’ programında yine kan donduran bir olay gündemde. Sık sık kocasını terk edip evden kaçan ve son olarak kayınbiraderiyle yasak ilişki yaşayınca 2007 yılında eşinden boşanan Seher Okusal'dan 4 yıldır haber alınamıyor. 34 yaşındaki Seher Okusal’ın başına ne geldiği henüz bilinmezken ortaya atılan iddialar ise izleyenleri dehşete düşürdü.

İddiaya göre Seher Okusal, kardeşi Mevlüt tarafından öldürüldü. Ancak Okusal’ın cesedine hiçbir şekilde ulaşılamadı. Seher Okusal'ın 18 yaşındaki kızı Sevilay Aha ise dayısı Mevlüt Okusal’a bu iddiayı sorduğunda "İnsan hiç ablasına nasıl kıyar mı?" diyerek kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Annesinden 2015 yılından beri haber alamadığını söyleyen Sevilay, canlı yayında "Kimisi diyor ki anneni boğdular, kimisi diyor ki boğazını kestiler, Ben annemin bulunmasını istiyorum. En azından mezarını yaptırırım." diye konuştu.

"ANNEMLE AMCAM YASAK İLİŞKİ YAŞAMIŞ"

Sevilay Aha, annesiyle babasının neden boşandığı sorulduğunda şunları dile getirdi; "Annem babamı defalarca terk etmiş. Babam da her seferinde geri getirmiş. Ancak 2007 yılında amcamla annemin bir ilişkisi olmuş. Ondan sonra babamdan ayrılmışlar. Aynı sene içerisinde babam bir evlilik daha yapmış. Annem babamla evliyken yaşlı bir adama kaçarmış. Babam annemi o adamla görünce ise annem onu akrabam diye tanıtmış."