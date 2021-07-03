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Müge Anlı sezon finali sonrası eğlenmeye gitti! Mini elbisesiyle dikkat çekti

03.07.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finali gerçekleşti. Müge Anlı ve ekibi sezon finali sonrası eğlenceye gitti. Anlı güzelliği ve sahne performansıyla dikkat çekti.

Müge Anlı sezon finali sonrası eğlenmeye gitti! Mini elbisesiyle dikkat çekti

Müge Anlı'nın kendi adını da içeren programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finali dün gerçekleşti. Yıllardır gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı çalışanları sezon finalinin ardından kutlama yaptı.

Müge Anlı ve ekibi sezon sonunda yaptıkları eğlencede stres attı. Güzel sesiyle zaman zaman gündeme gelen Müge Anlı sahneye çıktı. Anlı şarkı söylediği anları "Sezon finali eğlencesi, müziksiz olur mu?" notuyla paylaştı.

Müge Anlı'nın eğlence için mini bir elbise giymesi de gözlerden kaçmadı.

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Anlı'nın performansına ve şıklığına hayranlarından beğeni yağdı.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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