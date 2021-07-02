Müge Anlı: Sabahların sultanı Seda Sayan...

Atv 'nin rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlısert sezon finali yaptı.

Müge Anlı kapanış esnasında kendisini izlemeye gelenlere de mikrofon uzattı. Genç bir hayranı "Sabahların sultanısınız" deyince Anlı hemen seyircisini düzeltti.

Müge Anlı konuşan kişiyi keserek "Ben programı kapatıyorum ama sabahların sultanı Seda Sayandır, almayalım ünvanını" dedi.

SEDA SAYAN MÜGE ANLI'YA SERT ÇIKMIŞTI

Bir ödül töreninde ödülünü Müge Anlı’dan almak için sahneye çıkan Seda Sayan, Anlı’dan sıcak bir temas beklemiş ancak beklediği olmayınca da şaşırmıştı.

Müge Anlı’nın soğuk duruşu üzerine sinirlenen Seda Sayan şarkısını söyleyip sahneden ayrılmıştı. Çıkışta gazetecilerin bulunduğu yerde Müge Anlı’yı gören Sayan, ‘Ayol eğilip de bir öpmüyorsun bile öküz gibisin öküz, insan bir öper’ demişti.



