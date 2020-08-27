Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son dakika gelişmeleri neler? Hami Kıcı tutuklandı mı? Gülizar Kılıç son durum nedir?

Müge Anlı'nın dün yapılan Tatlı Sert programında tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay gündeme oturdu. 9 yaşına kadar hayatını işkence, taciz ve şiddetle geçiren Şiar Kılıç'ın yaşadıkları herkesin yüreğini dağladı. En son Hami Kıçı tarafından çivili sopayla öldüresiye dövüldükten sonra yakılarak öldürüldüğü iddia edilen Şiar Kılıç'ın nasıl öldüğü merak ediliyor. Annesi Gülüzar Amanet'in Müge Anlı'ya yaptığı itiraflarla Hami Kılıç ve Gülizar Amanet gözaltına alınmıştı. Peki Şiar Kılıç olayında son dakika gelişmeleri yaşandı mı? Şiar Kılıç'ın katili olduğu iddia edilen Hami Kıcı suçunu itiraf etti mi? Annesinin en son "Şiar yemek yerken ağzından yemekleri çıkıyordu o yüzden Hami'nin oğlunun midesi bulandığı için Şiar'ın yemeğini diğer evde veriyorduk" şeklinde Müge Anlı açıkladığı Şiar Kılıç nasıl öldü? İşte Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Şiar Kılıç'ın yaşadıkları ve Gülüzar Amanet'in anlattıkları... MÜGE ANLI'DAKİ ŞİAR KILIÇ OLAYININ DETAYLARI Müge Anlı'nın hazırlayıp sunduğu Tatlı Sert programından 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın nasıl öldüğü araştırılırken, annesinden gelen itiraflar kan dondurdu. Oğlunun Hami Kılıç tarafından çivili sopayla dövüldüğünü anlatan Gülüzar Amanet neler anlattı?

Müge Anlı'ya Şiar Kılıç'ın ölümünün aydınlatılması için Şiar Kılıç'ın öz babası Samet Samet Kılıç, babaannesi Emine Kılıç ve desei Kemal Kılıç başvuru yaptı. Samet Kılıç oğlunun ölümünden Şair Kılıç'ın annesi Gülüzar Amanet'ten şüphelendiğini söylemesi üzerine Müge Anlı Gülüzar Amanet'i sorgulamaya başladı. Gülüzar Amanet'in '13 yaşına gelmeden öleceğini biliyordum, rüyamda gördüm' sözleri ile şüpheler arttı.

ŞİAR YANGINDA NASIL ÖLDÜ? Kocaali'ye bağlı Karşımahalle Mahallesi Gökçekız Sokak'taki tek katlı evde meydana gelen olayda, görgü tanıklarının anlattıklarına göre gece yarısı yangın çıkmış ve Gülüzar Amanet kendisini dışarı atmasına rağmen ilk eşinden olan oğlu Şiar Kılıç dışarı çıkmamıştı. Evde oğluyla yalnız bulunan Gülüzar Kılıç yangından etkilenerek Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ancak oğlu Şiar Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Gülüzar Hanım'ın şimdiki eşi olan Bahadır Bey'in canlı yayına bağlanarak, "Gece 23.00 sıralarında Şiar uyumak için bitişiğimizdeki eve geçti. Gülizar zaten daha önce, 'Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek' demişti." demesi ortalığı ayağa kaldırmıştı. Daha sonra Şiar Kılıç'ın bomba yapmayı bildiği, yangından çıkarılırken el ve ayakları olmadığı da komşular tarafından söylendi. Gülüzar Amanet kızı Medine için de "18 yaşına gelmeden ölecek, rüyamda gördüm. Şiar'ı da görmüştüm" diyerek canlı yayında tekrar kafaları karıştırmıştı. ŞİAR'IN ANNESİ GÜLÜZAR AMANET NELER ANLATTI? İlk olarak annesi Gülüzar Amanet tarafından öldürüldüğü düşünülen Şiar Kılıç daha sonra dün yayınlanan programda Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet'in gözaltına alınmasıyla gözleri Hami'ye çevirdi. Şiar Kılıç'ı Hami mi öldürdü merak ediliyor.

Dünkü programdan sonra Gülüzar ile iki saat zaman geçiren Müge Anlı, Gülüzar'ın kızlarının her şeyi bildiğini, Hami'nin Şiar'ı çivili sopa ile dövdüğünü açıkladığını belirtti. Müge Anlı aynı zamanda Hami'nin Şiar yemek yerken rahatsız olduklarını belirterek yan evde tek başına yemek yemesini istediğini de açıkladı. Hami bu açıklamalara itiraz etti. Programın ilerleyen dakikalarında Gülizar canlı yayın sonrası Müge Anlı'ya bazı itiraflarda bulundu. Gülizar'ın itiraflarının ardından canlı yayına emniyet güçleri çağrılarak hem Gülizar Kılıç hem de Hami Kıcı gözaltına alındı.