Müge Anlı Sinan Sardoğan olayı son dakika gelişmesi: Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Sinan Sardoğan kimdir, kaç yaşında?

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı'da gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşandı. Konuşması, tavırları ve hakkında yapılan ihbarlar gündemden düşmeyen Sinan Sardoğan sonunda tutuklandı. Sinan Sardoğan’ın Arife Gökçe’ye attığı cinsel içerikli mesajların ortaya çıkmasının ardından kayıp kadının kardeşi Hamide Gökçe'ye de mesajlar gönderdiği orta çıktı.

MÜGE ANLI SİNAN SARDOĞAN OLAYI SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Türkiye günlerdir Müge Anlı Sinan Sardoğan olayını konuşuyor. Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe olayında şüpheli olan Sinan Sardoğan’ın Arife Gökçe’ye attığı cinsel içerikli mesajların ortaya çıkması ile birlikte yeni gelişmelerde yaşandı.

Sinan Sardoğan'ın kayıp kadının kardeşi Hamide Gökçe'ye de mesajlar gönderdiği orta çıktı. Öte yandan Müge Anlı ise Sinan'ın ses kaydını yayınladı.

Hamide Gökçe'nin oğlu ise yaşananları şöyle anlattı: "Ablam beni aradı. 'Sinan diye biri var annemi-kardeşimizi rahatsız ediyor' dedi. Mesajlara baktım küfürler etmiş. Ben bunu yolda görünce arabamla çarptım. Ama yakalayamadım. Yetişseydim bugün teyzem aramızda olacaktı.

Sinan ise Hamide'den önce kızına musallat olduğunu itiraf etti. Sinan, "Ben Arife'nin yerini bilmiyorum. Aslında ben önce Hamide'nin kızını istedim. Ama Hamide kızını bana vermedi'' dedi.

SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI MI?

Afiye Gökçe ve birçok kadını attığı cinsel içerikli mesajlarla tehdit eden Sinan Sardoğan olayında dikkat çeken son dakika gelişmesi yaşandı.

Sinan Sardoğan dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Küçük yaşta bir çocuğa istismar iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alındığı belirtilen Sardoğan, gazetecilerin, "Arife Gökçe nerede?” sorusuna, “bilmiyorum” yanıtını verdi.

SİNAN SARDOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Günlerdir Müge Anlı programında açıklamaları tavırları ile dikkat çeken ve sonunda tutuklanan Sinan Sardoğan Tokat, Almus'ludur.

