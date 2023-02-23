Müge Anlı son noktayı koydu! Üfürükçü skandalında flaş gelişme: Gözlerini açma vaadiyle dolandırılan genç kız gözyaşlarına boğuldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında flaş bir gelişme yaşandı. Beyninde tümör olduğu için görme yetisini yitiren Merve'nin şifa bulma umuduyla gittiği üfürükçü Adem Önal gözaltına alındı. Müge Anlı'nın yeni gelişmeyi duyurmasının ardından genç kız sevinç gözyaşları döktü.

MÜGE ANLI'DAN O ÜFÜRÜKÇÜYE OLAY SÖZLER: "ŞEREF YOKSUNU İNSANLARIN..."

Müge Anlı yaptığı açıklamayı şu sözlerle noktaladı:

"İnsanların maduriyetleri üzerinden para kazanmaya çalışan şeref yoksunu insanların her birinin cezasını çektiğini tek tek görelim ki başkaları da bu yola kalkışmasın."

Yaşanan gelişme üzerine sevinç gözyaşlarına boğulan Merve, Müge Anlı'ya şu sözlerle teşekkür etti:

"Burada sizinle birlikte arkada da o kadar güzel bir ekip var ki size ve onlara çok teşekkür ederim. Gerçekten üzerimden büyük bir yük kalktı.

Bir yıldır ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyordu. En azından cezasını alması yüreğime bir nebze de olsa su serpecek. Herkesten Allah razı olsun."

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Merve isimli genç kız ve annesi Naime Hanım; polis olduğunu söyledikleri bir akrabalarının kendilerine üfürükçü tavsiye ettiğini söyledi. Adem isimli üfürükçüye 260 bin TL kaptıran genç kız, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Kızını 3 sene önce şiddetli baş ağrısı nedeniyle hastaneye götürdüğünü söyleyen acılı anne "Merve'nin gözü tam görmüyordu. Doktor da hemen nörolojinin görmesi gerektiğini belirtti. Acil ameliyata alındı." ifadelerini kullandı.

Kızının sonraki gün de tümör ameliyatına girdiğini ifade eden Naime Hanım çaresiz kalınca akrabası olan polis memuru Habib Bey'in vasıtasıyla Adem isimli üfürükçüye gittiklerini açıkladı.

Diğer dünyadan getirdiğini söylediği kolye, kedi tüyü ve derisi ile genç kızın gözlerini açacağını iddia eden üfürükçü Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

Müge Anlı "Gerçekten kedi kesilsin diye bir polis memurunun birilerini üfürükçüye götüreceğine inanmıyorum. Aklım almıyor. Biliyorsunuz benim eşim de emniyet müdürü. Bu işlerle de ilgileniyor. Buradan kendisine de duyurmak istiyorum. " diyerek eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na seslendi.

"Eşim emniyet müdürü biliyorsunuz, kendisine de duyurmak istiyorum" diyerek üfürükçü Adem Önal'ın kirli çamaşırlarını ortaya döken Müge Anlı dün de aynı konuyu işledi.

Müge Anlı, hakkında iddialar bulunan şahsı görenlerin mutlaka emniyete gitmesi gerektiğini söyleyip polis memuru olduğu söylenen kuzene ilişkin gerekli araştırmaların da yapılacağını aktardı.

Merve'nin durumuna kayıtsız kalamayan Müge Anlı ve ekibi, hemen harekete geçti. Muayene sonucunda genç kızın sinirlerinin öldüğü ve kök hücre tedavisinin bir nebze de olsa işe yarayabileceği aktarıldı.

