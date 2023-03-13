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Müge Anlı stüdyosunu karıştıran iddia! Dişlerini ve altınlarını bırakıp kayıplara karışan yaşlı kadın sevgilisiyle yakalandı

13.03.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, kayıplara karışan annesi Döndü Boztepe'yi arayan Uğur Boztepe'yi ağırladı. Afyonkarahisar'da kayıplara karışan Annesinin 78 yaşında olduğunu, dişleri ve altınlarını evde bırakıp kayıplara karıştığını belirten Uğur Bey, kaçırıldığına dair şüpheleri olduğunu belirtti. Müge Anlı, Döndü Boztepe olayı için köydeki komşusu Mehmet Bey'i konuk etti. Mehmet Bey'in yaşlı kadının sevgilisi olduğunu iddia etmesi Müge Anlı da dahil stüdyodaki herkesi şaşırttı. İşte yaşananlar...

Müge Anlı stüdyosunu karıştıran iddia! Dişlerini ve altınlarını bırakıp kayıplara karışan yaşlı kadın sevgilisiyle yakalandı

Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 78 yaşındaki annesi Döndü Boztepe'yi bulması için Müge Anlı'dan yardım isteyen Uğur Bey'in sözleri üzerine Çukurköy Köyü'nde 2 kadavra arama köpeği ile arama çalışmaları başladı. Müge Anlı, Döndü Hanım'ın evde dişlerini ve parasını bırakıp kayıplara karıştığını anımsattı ve "78 yaşında bir kadın niye kaçsın? Üç tane oğlu İzmir'de yaşıyor. Onlar da tek bir kişiden şüphelendiklerini söylüyor. Annelerinin Mehmet Bey'den korktuğunu söylüyor." dedi. Müge Anlı programda Mehmet Bey'i de ağırladı.

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MÜGE ANLI CANLI YAYININDA YAŞLI KADINA DAİR ŞAŞIRTAN İDDİA

Müge Anlıü "Mehmet Bey bize verdiği ilk röportajda Döndü Hanım'ın kaybolduğu sabah koşan 2 kadın gördüğünü söyledi.

"BİR ERKEĞİN KOLUNDA GÖRDÜM"

İkinci röportajında ise Döndü Boztepe'nin kaybolduğu 6 Şubat gecesi 23.30'da bir erkeğin kolunda gördüğünü belirtti. Mehmet Bey, yaşlı kadının fark edilmemek için başını uzun boylu erkeğin omzuna dayadığını da anlattı." diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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"GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞÜYORLARDI!"

"Mehmet Amca'nın yeni bir iddiası daha var!" diyen Müge Anlı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Mehmet Bey, Döndü Boztepe'nin Mevlüt Eryılmaz isminde bir sevgilisi olduğunu, bu kişiyle bir zincir markette gizlice buluştuğunu söyledi."

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Mevlüt Eryılmaz'ın köyde emekli bir astsubay olduğu açıklanırken Mehmet Bey'in tüm iddialarındaki tutarsızlık dikkat çekti.

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MÜGE ANLI SORULARIYLA KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Müge Anlı canlı yayında Döndü Boztepe'nin Mevlüt Eryılmaz ile gizli gizli görüştüğünü ve birlikte görülmekten korktuğunu söyleyen Mehmet Bey'i sorularıyla sıkıştırdı.

Uğur Bey; Mevlüt Bey'in "Bu şahıs annemi gençliğinde istemiş. Uygun görmeyince vermemişler. Ondan sebep böyle bir dedikodu çıktı." dedi. Adamın evli olduğunu belirten Uğur Bey, "Eşi var. Sık sık köyümüze gelen bir şahıs değil kendisi" ifadelerini kullandı.

Mehmet Bey'in yürümekte zorlandığına dikkat çeken Müge Anlı, "Nereye götürebilir ki onu..." dedi.

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Uğur bey, "Kendisi de burada. Bu şahıs 13 km gidip geri dönebilen bir şahıs" dedi. "O akşam yoğun bir kar yağışı olmuştu. Annem yine korkmuş. Anneme bıçak çekmiş bu." diyerek Mehemt Bey'i suçladı.

"BU BIÇAĞIN SENDE NE İŞİ VAR?"

Mehmet söylenenleri yalanlarken Müge Anlı, "Senin de üzerinde bıçak çıkmış. Bu sabah da kanala bıçakla gelmişsin" dedi. Canlı yayında bıçağı gösteren Müge Anlı, Mehmet Bey'i sorguladı.

Mehmet Bey mobiletle gelen bir adamdan kanalın yakınında bir yerlerde bıçağı satın aldığını söyledi.

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