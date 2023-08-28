Müge Anlı ve Esra Erol'a konu olacak cinsten dolandırıcılık yöntemi... Ünlülerin sesiyle ünlüleri dolandırdılar

Müge Anlı ve Esra Erol'un gündüz kuşağında sık sık işlediği dolandırıcılık konusu ünlüleri de vurdu. Ünlülerin sesiyle yapılan dolandırıcılık 'pes' dedirtti.

Sabah'ın haberine göre; İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri akıllara durgunluk verecek bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı.

Doğukan Manço ve Erhan Güleryüz'ün sesini taklit eden çete üyelerinin, Demet Akalın, Beyazıt Öztürk gibi ünlülerden para istediği ortaya çıktı. Ayrıca Kurtalan Ekspres'in üyesi Ahmet Güvenç'i, "Abi ben Doğukan, acil paraya ihtiyacım var" diyerek dolandırdıkları anlaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından sahiplerinin sesini taklit ederek otelleri dolandıran bir çete olduğu yönünde ihbar alınca harekete geçti.

21 kişilik çete, son olarak bir otel sahibi gibi resepsiyon görevlilerini arayıp para istedi. Ses taklidi yaparak 47 kişiyi 15 milyon lira dolandırdığı belirlenen çete üyeleri yakalandı.

KENDİLERİNİ VALİ OLARAK DA TANITIYORLAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin ülke genelinde faaliyet gösteren birçok oteli sabit numaradan arayıp resepsiyon görevlilerine kendilerini otelin sahibi gibi tanıttıkları anlaşıldı.



Bazen kendilerini vali ya da turizm bakanı olarak da tanıtan dolandırıcılar, cep telefonlarının şarjı bittiği için arkadaşının numarasından aramak zorunda kaldığını, otelin tadilatı için firmaya acil para yatırılması gerektiğini söyledikleri tespit edildi.

Sert konuşarak otel görevlilerini baskı altına da alan dolandırıcıların otelin kasasında bulunan parayı verdikleri iban numarasına yatırttıkları belirlendi.

Parayı gönderdikten sonra otelin gerçek sahibi ile konuşan çalışanlar dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırmayla dolandırıcıların kimliklerini belirledi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olaya karışan toplam 21 şüphelinin ismini belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 21 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

21 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı. 15 şüpheli ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 9 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ses taklidi yaparak 47 kişiyi 15 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 22 bin TL nakit para, telefon, sim kart, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



