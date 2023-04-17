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Müge Anlı'ya damga vuran 'fuhuş çetesi' iddiası! "Konuşursa öldürürler" dedi, gerçek çok farklı çıktı

17.04.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, genç kızı Aynzeliha Ağaç'ı arayan Necla Hanım'ı konuk etti. Kızının 9 yıldır eve dahi uğramadığını belirten 53 yaşındaki Necla Hanım müjdeli haberi bugün aldı. Müge Anlı, bu gelişme üzerine Necla Hanım'ın sevinmediğini fark edince olanlar oldu. Necla Hanım'ın 'fuhuş çetesi' iddiası Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vurdu.

Müge Anlı'ya damga vuran 'fuhuş çetesi' iddiası! "Konuşursa öldürürler" dedi, gerçek çok farklı çıktı

Müge Anlı, 9 yıldır göremediği kızını arayan Necla Hanım'a kızının bulunduğunu müjdeledi. Bu gelişmeye sevinmeyen Necla Ağaç'ın tavrı hem Müge Anlı'yı hem de ekran başındakileri şaşırttı. Necla Hanım'ın tepkisizliğine kayıtsız kalamayan Müge Anlı, yaşlı kadına şu soruyu yöneltti:

"Bir şey mi oldu? 'Kızını buldum' diyorum sevinmiyorsun. Sen buraya onun için gelmedin mi? Ben sana kızını getirdim, buna sevinmen gerekmiyor mu?"

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"KIZIM FUHUŞ ÇETESİNİN İÇİNDE"

Bir anda gözyaşlarına boğulan yaşlı kadın, kızının fuhuş çetesinin içinde olduğunu belirtip onu estetikle güzelleştirdiklerini söyledi.

MÜGE ANLI'YI KUŞKULANDIRAN DAVRANIŞ

Necla Hanım, Müge Anlı'nın sorusu üzerine, "Onların isimlerini verirse öldürürler. Bana ve diğer kardeşlerine bir şey yapmalarından endişe ediyorum. Kızıma sarılmak istiyorum, görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

9 sene boyunca görüşmeyen Aynzeliha ve annesi Necla Hanım Müge Anlı sayesinde canlı yayında bir araya geldi. Genç kız annesine sarılmadı. Evden neden ayrıldığı sorulan genç kız kendisini şu sözlerle savundu:

"Estetik yaptırmadım, sadece dişlerimi yaptırdım. Programını izledikten sonra annemi aradım. Kendisiyle konuşmaya çalıştım. Ancak hiçbir şekilde anlaşamadık. Daha önce de konuşuyorduk. Böyle bir durumdan bana hiçbir şekilde bahsetmedi. Çete olayı tamamen yalan."

Evden şiddet gördüğü için ayrıldığını belirten genç kız o dönem 17 yaşında olduğunu vurguladı.

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KAN DONDURAN İTİRAF

"Benim babam ölene kadar beni dövdü. O ölünce 'Kurtuldum' dedim. Annem, kardeşlerimi doldurdu ve beni yine dövdürttü. Benim evden kaçmamın nedeni bu. Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum" diyen genç kız, annesinin kendisini babasından kalan evler nedeniyle aradığını iddia etti.

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