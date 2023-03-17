Müge Anlı yasak aşk skandalına "Kadınlara ders olsun!" deyip sert çıktı: "Kocan kolundan kim çekerse ona gidiyor"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, İlhan İletmiş'in kararı damga vurdu. İlhan Bey'in yasak aşk yaşadığı 4 çocuk annesi Aslı Hanım ile kaçtığı ortaya çıkınca aynı konu bugün de ele alındı. Eşinin 'Ailene dön' çağrısı üzerine stüdyoya gelen İlhan Bey çocuklarına sarıldı. Müge Anlı, "İlhan sen sonuç itibarıyla karına mı dönmeye karar verdin?" dedi. İlhan'a yuvasına dönüp dönmeyeceğine yönelik kararını sorunca ortam bir anda gerildi.

İlhan Bey'in "Aileme döndüm" yanıtı sonrası stüdyoda alkış sesleri yükseldi. Müge Anlı bunun üzerine "Aslı ne olacak?" diye sordu.

"SENİN VEBALİN BENİM ÜZERİMDE..."

İlhan Bey açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Aslı'ya karşı çok büyük hatalar yaptım. Ona yanlış yaptım. Ama bu karara beni zorlayan taraf Aslı oldu. Yine söylüyorum. Tek taraflı suçlamıyorum. Yine iftira atmıyorum. Senin vebalin benim üzerimde çok büyük"

Alacak verecek mevzuları açılınca İlhan Bey'in eşi, kocasının Aslı'ya hiçbir şey vermemesi gerektiğini belirtip Aslı'yı işaret ederek "O bana verecek, o benim yuvamı yıkıyordu" dedi.

MÜGE ANLI'DAN ALDATILAN KADINA ÇARPICI SÖZLER: "SENİN YUVANI YIKAN KOCAN!"

Müge Anlı seslerin yükselmesi üzerine İlhan Bey'in eşine sert çıktı:

"Sen o yuvayı İlhan'la kurdun. Senin yuvanı yıkan İlhan. Sen nikah masasına o kadın ile gitmedin. Sen, İlhan'la nikah masasına gidip yemin ettin. Kocan seni mağdur etti."

İlhan Bey, Müge Anlı'nın "Aslı için ne yapmayı düşünüyorsun?" sorusuna "Aslı'nın can güvenliğinden endişeli olduğum için kaçtım. Ona hiç zarar gelmesin" yanıtını verdi.

MÜGE ANLI SON NOKTAYI KOYDU: "HANIMLAR BÖLYE ADAMLARLA OLMAZ"

Müge Anlı yaşananlar üzerine "Kadınlara da ders olsun diye söylüyorum: 'Hanımlar! Hepiniz mutlu olun ama böyle adamlarla olmaz.' Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin yerinde olsam bu adamı nikahımda tutmam. Senin kocanı kim çekerse oraya gidiyor. Sen delikanlı bir kadınsın. Çocukların için çok saygı duyuyorum sana. Melek de öyle. Kusura bakmayın. 2 gün sonra onu başkası çeker kolunda, bu sefer de ona gider.

"YOK MU SENİN BİR ERKEK OLARAK DURUŞUN?"

"Erkek dediğin... Yok mu senin bir erkek olarak duruşun ya? Kim çekerse ona gidiyorsun. Hani ipleri tutarlarda güç savaşı yaparlar ya, onun gibi..."

"KOCAMIZLA HER KAVGA EDİŞİMİZDE SEN GELİP KOCAMIZI MUTLU MU EDECEKSİN?"

Aslı'nın İlhan Bey'in eşiyle sürekli kavga ettiğini belirtip mutluluğu kendisinde bulduğunu vurgulaması üzerine Müge Anlı şu şu açıklamayı yaptı:

"Aslı kocamızla her kavga ettiğimizde sen gelip bizim kocamızı mutlu mu edeceksin. Sana ne?"

NE OLMUŞTU?

Evli ve 3 çocuk babası İlhan İletmiş'ten 52 gün haber alamayan yakınları, onun; evli ve 4 çocuk annesi iş arkadaşı Aslı Kızılkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Melek Hanım yaptığı açıklamada "İlhan, Aslı'yı aldı; İstanbul'a bizim eve getirdi. Ama kadın sürekli onu baskı altında tutuyordu. Ayrılmak istediğini söyledi. Ama kadın onu kaçırdı. Evine geri dönemiyor. Aslı, İlhan'ı serbest bıraksın" ifadelerini kullandı.

Birinin 3 çocuğu, diğerinin ise 4 çocuğu olduğuna dikkat çeken Müge Anlı, İlhan Bey'i buldu. İlhan Bey'in Aslı Hanım'la birlikte kaçtığı ortaya çıktı.

İlhan Bey'in eşi canlı yayına görüntülü bağlanarak "Ben seni istiyorum. Çocuklarına ve bana geri dön." dese de genç adam, "Sen bu saatten sonra benden hayır bekleme" dedi.

