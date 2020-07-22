MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Boz’dan hamilelik öncesi-sonrası paylaşımı!

Müge Boz’dan hamilelik öncesi-sonrası paylaşımı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 17:47 | Son Güncelleme

Galatasaray Basketbol A takımında kısa forvet pozisyonunda formasını terleten Caner Erdeniz 2019 yılında hayatını oyuncu Müge Boz ile birleştirdi. Barselona’da nikah masasına oturan Müge Boz eşi Caner Erdeniz’in çocukları Vina 2019 yılında dünyaya geldi. Sosyal medya hesabından sık sık ailesiyle ilgili paylaşımlar yapan Müge Boz takipçilerinin beğenisini topluyor.

Müge Boz’dan hamilelik öncesi-sonrası paylaşımı!

Henüz 7 aylık olan kızları Vina ile tatilin keyfini çıkartan Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti sosyal medya hesaplarından mutlu pozlarını paylaşıyor. Çekirdek ailesiyle teknede tatil yapmayı seçen Müge Boz aynı yerde hamileyken de tatil yapmıştı. 7 aylık hamileyken tekne tatiline giden Müge Boz bu sefer aynı kareyi kızı Vina ile taçlandırdı. Fotoğrafta kıyafetleri de aynı olan Müge Boz; “Before&After! İki fotoğrafta da Vina 7 aylık” açıklamasını yaptı.

‘BEBEKLE YELKEN’

müge boz
Eşi Caner Erdeniz ile yelkenli tekne tatili yapmaktan büyük keyif aldıklarını söyleyen Müge Boz hamilelik ve doğumun sonrasında çevresinden gelen olumsuz eleştirilere sitem etti. Yelkenli ile ailecek yola çıkan Müge Boz yapılan eleştirilere tatlı-sert cevap verdi.
vina
Kızıyla olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Müge Boz poza; “7 aylık hamileyken tekneye gideceğim dediğimde ‘aman tanrım çok tehlikeli’ diyenler olmuştu. Bebekle tekne tatili yapacağız dediğimizde de ‘nasıl olacak ki, olmaz ki!’ denmişti. İkisi de gayet güzel oldu. Annelik serüvenimde sanırım en zorlandığım konu çevremden gelen olumsuz ve korku saçan söylemlerle baş etmek oluyor. Tabii ki büyüklerimizin, tecrübeli annelerin tavsiyeleri önemli. Ama biraz fazla olumsuzluk içermiyorlar mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Kafamın dikine gidip kimseyi takmıyorum demekle, herkesi dinleyip hareketsiz sıkışıp kalmak arasındaki o hassas denge sizce nasıl kurulabilir? Sizi seviyorum!” notunu düştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Survivor Ardahan: “Ben Barış’tan daha iyi Survivor’um”Survivor Ardahan: “Ben Barış’tan daha iyi Survivor’um”
Ninja Kaplumbağalar efsanesi ekranlarda!Ninja Kaplumbağalar efsanesi ekranlarda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Eurovision’da 3. olmuştu! Bakın şimdilerde ne yapıyor

Eurovision’da 3. olmuştu! Bakın şimdilerde ne yapıyor

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

O ismin 'zorla kürtaj' iddialarına flaş yanıt!

O ismin 'zorla kürtaj' iddialarına flaş yanıt!

Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın bombası! İşte oynayacağı karakter

Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın bombası! İşte oynayacağı karakter

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Barış Murat Yağcı'nın yeni imajına hayranları beğeni yağdırdı! Sosyal medyada Survivor Barış rüzgarı!

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

MasterChef Türkiye'ye Emel Günoğlu damga vurdu! Yarışmaya iki yemekle katıldı! MasterChef Emel kimdir?

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'in paylaşımı Instagram'ı salladı

Hande Erçel'in paylaşımına rekor beğeni!

İbrahim Tatlıses'ten Pınar Gültekin cinayeti tepkisi: Erkeklik adına kara bir lekesin!

Erkeklik adına kara bir lekesin

Merve Boluğur'un yeni sevgilisi kim? Merve Boluğur'dan aşk paylaşımı

Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım!

Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum

Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.