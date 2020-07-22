Müge Boz’dan hamilelik öncesi-sonrası paylaşımı!

Henüz 7 aylık olan kızları Vina ile tatilin keyfini çıkartan Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti sosyal medya hesaplarından mutlu pozlarını paylaşıyor. Çekirdek ailesiyle teknede tatil yapmayı seçen Müge Boz aynı yerde hamileyken de tatil yapmıştı. 7 aylık hamileyken tekne tatiline giden Müge Boz bu sefer aynı kareyi kızı Vina ile taçlandırdı. Fotoğrafta kıyafetleri de aynı olan Müge Boz; “Before&After! İki fotoğrafta da Vina 7 aylık” açıklamasını yaptı.

‘BEBEKLE YELKEN’



Eşi Caner Erdeniz ile yelkenli tekne tatili yapmaktan büyük keyif aldıklarını söyleyen Müge Boz hamilelik ve doğumun sonrasında çevresinden gelen olumsuz eleştirilere sitem etti. Yelkenli ile ailecek yola çıkan Müge Boz yapılan eleştirilere tatlı-sert cevap verdi.



Kızıyla olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Müge Boz poza; “7 aylık hamileyken tekneye gideceğim dediğimde ‘aman tanrım çok tehlikeli’ diyenler olmuştu. Bebekle tekne tatili yapacağız dediğimizde de ‘nasıl olacak ki, olmaz ki!’ denmişti. İkisi de gayet güzel oldu. Annelik serüvenimde sanırım en zorlandığım konu çevremden gelen olumsuz ve korku saçan söylemlerle baş etmek oluyor. Tabii ki büyüklerimizin, tecrübeli annelerin tavsiyeleri önemli. Ama biraz fazla olumsuzluk içermiyorlar mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Kafamın dikine gidip kimseyi takmıyorum demekle, herkesi dinleyip hareketsiz sıkışıp kalmak arasındaki o hassas denge sizce nasıl kurulabilir? Sizi seviyorum!” notunu düştü.



