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Müge Boz ve Caner Erdeniz'den nikah fotoğrafları

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ÜNLÜLER  | 17.06.2019 17:00 | Son Güncelleme

Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz geçtiğimiz hafta sonu evlenmişti. Taze çift evlendikleri anın fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı

Müge Boz ve Caner Erdeniz'den nikah fotoğrafları

Müge Boz ile geçtiğimiz mayıs ayında nişanlandığı basketbolcu Caner Erdeniz 13 Haziran'da nikah masasına oturmuştu.

Taze çiften yeni fotoğraflar geldi.

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Şu sıralar İspanya'da balayında olan çiçeği burnunda ikili renkli karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

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Barselona'da dünyaevine giren mutlu çiftin en özel anları objektiflere böyle yansıdı.

Boz evlilik sonrası şu ifadeleri kullanmıştı: "Şimdilik bu fotoğrafı paylaşıyoruz, çok güzel bir çekim yaptık bu mutlu anımızı ölümsüzleştirmek için, süprizi bozmayalım ama yine de paylaşalım dedik. O kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki, tanıdığımız tanımadığımız herkese sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz ne diyeyim, darısı tüm sevenlerin başına..."


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