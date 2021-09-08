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Muğla 6. Uluslararası Zurnazen Festivali sürüyor

08.09.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla 6. Uluslararası Zurnazen Festivali sürüyor

Muğla'da bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali, Marmaris'teki etkinliklerle devam ediyor.

Menteşe ilçesinde açılışı gerçekleştirilen festival, Marmaris'teki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sanatçıların gösterisiyle sürdü.

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin sahne aldığı festivalde, zurna ustalarının performansı ilgiyle izlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Daşgın tarafından sanat danışmanı Ünal Yürük'e çiçek takdim edildi.

Festival, Menteşe ve Marmaris ilçelerinden sonra 8 Eylül Datça'da, 9 Eylül'de Milas ilçelerinde devam edecek. Festivalde Bulgaristan'dan Demir Kurtov, Azerbaycan'dan Fagan Alasgarov, Makedonya'dan Abdı Sulımanov ve İspanya'dan Manuel Sabate Benanch olmak üzere 18'i Türk, 4'ü yabancı 22 sanatçı sahneye çıkıyor.

HES kodu ve PCR test sorguları yapılmadan festival alanlarına giriş yapılamıyor.

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