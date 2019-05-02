Muğla’da Caretta Carettaların yuvalama dönemi başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle her yıl, kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yapan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için çeşitli önlemler alınıyor.

İztuzu sahilindeki her yuvanın gelebilecek zararlara karşı kafeslendiğini aktaran DEKAMER Alan Sorumlusu Şenol Menzek, sahilde bir haftadır alan çalışması yaptıklarını ifade etti.

Sezonun ilk iki yuvasını tespit ettiklerini belirten Menzek, "İki yuvamızı kafesleyip, koruma altına aldık. Kumsalı Mayıs’tan, Eylül sonuna kadar caretta carettalardan dolayı koruma altında tutacağız.” dedi.

Kaynak: İHA

