Muğla'da çocukları taciz eden kişi tutuklandı

Muğla'da inşaat işçiliği yapan Tuncay Ç.'nin, Menteşe'nin Salih Paşalar Mahallesi'ndeki Salih Paşalar İlkokulu'nun bahçesinde çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, dün harekete geçti. Tuncay Ç.'nin, okul bahçesinde gördüğü öğrencilerden Suriye uyruklu S.J.'ye "Seni İzmir'e götüreyim" dediği, M.S. isimli erkek çocuğuna ise ilişki teklif ettiği öne sürüldü.

Tuncay Ç.'nin ayrıca, okul bahçesinde çocukların ellerini okşadığı da iddia edildi. Zanlının yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, okuldan ayrılan Tuncay Ç.'yi, Ula'nın Gökova Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Muğla Barosu'ndan gelen avukatlar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görevlendirilen rehber öğretmenler eşliğinde mağdur çocukların ifadeleri alındı. Ayrıca olayı gören Ö.B. (12) isimli başka bir öğrencinin de ifadesine başvuruldu. Tuncay Ç.'nin jandarmadaki ifadesinde ise, "Yanıma yaklaşan çocukları seviyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben art niyet taşıyan bir insan değilim. Kesinlikle tacizde bulunmadım" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Tuncay Ç., bu sabah adliyeye sevk edildi.