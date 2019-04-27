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Muğla'da çocukları taciz eden kişi tutuklandı

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GÜNDEM  | 27.04.2019 17:05 | Son Güncelleme

Muğla'da iki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Tuncay Ç., tutuklandı. Tuncay Ç., İzmir'de 2 yıl önce 9 yaşındaki Yağmur K.'ye istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Küçük çocuk ise duruşma öncesi yaşadığı stres nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.

Muğla'da inşaat işçiliği yapan Tuncay Ç.'nin, Menteşe'nin Salih Paşalar Mahallesi'ndeki Salih Paşalar İlkokulu'nun bahçesinde çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, dün harekete geçti. Tuncay Ç.'nin, okul bahçesinde gördüğü öğrencilerden Suriye uyruklu S.J.'ye "Seni İzmir'e götüreyim" dediği, M.S. isimli erkek çocuğuna ise ilişki teklif ettiği öne sürüldü.

Tuncay Ç.'nin ayrıca, okul bahçesinde çocukların ellerini okşadığı da iddia edildi. Zanlının yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, okuldan ayrılan Tuncay Ç.'yi, Ula'nın Gökova Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Muğla Barosu'ndan gelen avukatlar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görevlendirilen rehber öğretmenler eşliğinde mağdur çocukların ifadeleri alındı. Ayrıca olayı gören Ö.B. (12) isimli başka bir öğrencinin de ifadesine başvuruldu. Tuncay Ç.'nin jandarmadaki ifadesinde ise, "Yanıma yaklaşan çocukları seviyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben art niyet taşıyan bir insan değilim. Kesinlikle tacizde bulunmadım" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Tuncay Ç., bu sabah adliyeye sevk edildi.

YAĞMUR KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan Tuncay Ç., 29 Temmuz 2016 tarihinde, İzmir'in Bornova ilçesinde, torununun arkadaşı Yağmur K.'ye (9) tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış, hakkında dava açılmıştı. Yağmur, duruşma öncesi sanıkla karşılaşacak olmasının stresiyle kalp krizinden yaşamını yitirmiş, aile, kızlarının ölümünden sorumlu tuttuğu Tuncay Ç. hakkında, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1 milyon TL manevi, 1 TL de maddi tazminat davası açmıştı. Davada, Yağmur'un kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirtilmesine rağmen üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen, eşinden boşanmış olan, 3 çocuk sahibi Tuncay Ç., geçen yıl tahliye edilmişti.

TUTUKLANDI

Muğla'da iki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Tuncay Çınar, tutuklandı. (DHA)


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Muğla taciz
 

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