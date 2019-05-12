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Muğla'da kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 12.05.2019 08:50 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan 100 yaşındaki kadına, 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

Muğla'da kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu

Dün sabah saatlerinde Çamlı Mahallesi'ndeki evinden ormanlık alana yaprak toplamak için çıkan Emine Eraslan'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine ilçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT ekipleri, ve vatandaşlar gece boyunca arama yaptı.

Yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarının sonucunda Eraslan, Çamlı Mahallesi Kızlar Dağı bölgesinde yaralı olarak jandarma ekiplerince bulundu.

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Ekipler araçlara kadar yaralı kadını kucağında taşıdı. Yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eraslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris

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