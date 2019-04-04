Mynet Trend

Muğla'da sahaya önce köpek, sonra taraftar girdi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 04.04.2019 08:16 | Son Güncelleme

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan ve Muğlaspor’un 1-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşma sırasında sahaya önce köpek girdi, ardından taraftar.

Muğla'da sahaya önce köpek, sonra taraftar girdi

Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken top ile oynamak isteyen köpek sahaya girdi. Futbolculardaki topun peşine takılan köpek, uzun süre topun peşinden gitti. Maçın orta hakemi Murat Türkoğlu topu eline alınca köpek bu defa hakemin etrafında dönmeye başladı. Saha dışına çıkarılan köpek tekrar sahaya girmesi üzerine Bucaspor’lu bir futbolcu köpeği kucaklayarak tekrar saha dışına taşıdı.

Muğlaspor’un 1-0 üstün bitirdiği karşılaşma öncesinde iki takımın taraftar grubu arasında karşılıklı iyi niyet tezahüratları yapılmasına rağmen, Muğla kapalı tribün sağ bölümünden yapılan tezahürat hem tribünleri gerdi. Bu esnada Bucaspor’lu bir taraftar sahanın bir ucundan bir ucunu kat ederek Muğlaspor yedek kulübesine kadar gelerek tepki gösterdi. Bir anda karışan yedek kulübesi önü yöneticilerin ve teknik heyetin araya girmesi ile son buldu.

1

2

3


Ve tarih belli oldu! Başlıyor...Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
Bu fotoğraftan tam 9 ay sonra baba olduBu fotoğraftan tam 9 ay sonra baba oldu
Futbol düşkünü köpek görenleri hayretler içinde bırakıyor Futbol düşkünü köpek görenleri hayretler içinde bırakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TFF 3. Lig 3. Grup Muğla Atatürk Stadı Muğlaspor

En Çok Okunan Trend Haberler

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Uzun süredir yoktu! Sibel Kekilli ortaya çıktı!

Uzun süredir yoktu! Sibel Kekilli ortaya çıktı!

Oğlunun spermiyle hamile kaldı, torununu doğurdu!

Oğlunun spermiyle hamile kaldı, torununu doğurdu!

Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı

Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Rum asıllı futbolcu camide katledilen Müslümanları unutmadı

Rum asıllı futbolcu camide katledilen Müslümanları unutmadı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hiç maç yapmadan şampiyon oldular

Hiç maç yapmadan şampiyon oldular

Erdoğan'dan Şenol Güneş açıklaması

Erdoğan'dan Şenol Güneş açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harry Maguire bu fotoğraftan tam 9 ay sonra baba oldu

Bu fotoğraftan tam 9 ay sonra baba oldu

Futbol düşkünü köpek görenleri hayretler içinde bırakıyor

Futbol düşkünü köpek görenleri hayretler içinde bırakıyor

Belediye başkanı ve kaymakamlar kavga etti iddiası!

Belediye başkanı ve kaymakamlar kavga etti iddiası!

Balotelli’den olay çıkış! 'Aptal değilim, reddederim'

Balotell'den olay çıkış! 'Aptal değilim'

Venezuela Milli Takımı'na forma yerine tişört gönderdiler

Milli maçta skandal! Dünya bu olayı konuşuyor

Cinsel organını gösteren futbolcuya 10 maç ceza

Cinsel organını gösteren futbolcunun cezası açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.