TREND

Muğla'da üniversitelilerin yüksek kira tepkisi

sesamos sesamos
YAŞAM  | 15.12.2018 19:47 | Son Güncelleme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde kira fiyatlarının yüksek olmasını protesto etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde 1+1 dairelerin ortama 1000, 2+1 ve 3+1 dairelerin ise 1500 ile 2 bin bin lira arasında kiraya verilmesine tepki gösteren yaklaşık 50 üniversite öğrencisi, sağanak altında bu durumu protesto etti.

6

Sınırsızlık Meydanı'nda bugün saat 17.30'da bir araya gelen öğrenciler, 'Kötekli'de yüksek kiralara dur', 'Sabah öğrenci, akşam garson', 'Rezidans fiyatına 1+1' yazılı dövizler taşıdı.

7

Grup adına basın açıklaması yapan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Pandur, "Yüksek ev kiraları yüzünden eğitime konsantre olamıyoruz. Evler öğrencilere fahiş fiyatlarla kiraya veriliyor. Öğrenciler olarak bundan böyle haklarımızı hukuki yollardan arayacağız" dedi.

(DHA)

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Rüyada babayı görmek ne anlama gelir? Rüyada babayı görmek ne anlama gelir?
Bilet alabilmek için saatlerce beklediler Bilet alabilmek için saatlerce beklediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri kira ücretleri protesto

En Çok Okunan Trend Haberler

Arka Sokaklar'da 500. bölüm: İşte oyuncuların 13 yıllık değişimi!

Arka Sokaklar'da 500. bölüm: İşte oyuncuların 13 yıllık değişimi!

Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı! Bilet alabilmek için saatlerce beklediler

Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı! Bilet alabilmek için saatlerce beklediler

Kitap çalan köpek sosyal medyada olay oldu

Kitap çalan köpek sosyal medyada olay oldu

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Çine'de yaşaması için 485 kişi aranıyor

Çine'de yaşaması için 485 kişi aranıyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Cinsel ilişkinin ardından bunları yapmayın!

Cinsel ilişkinin ardından bunları yapmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada baba görmek ne anlama gelir? Baba ile ilgili görülen rüyalar neye işarettir?

Rüyada babayı görmek ne anlama gelir?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı! Bilet alabilmek için saatlerce beklediler

Bilet alabilmek için saatlerce beklediler

Rüyada anne görmek ne demektir? Anne ile ilgili görülen rüyaların anlamı nedir?

Anne ile ilgili görülen rüyaların anlamı nedir?

Adana'da sepetli motosiklette 11 kişiyle yolculuk

Görenler inanamadı! Kamerayı görünce yüzlerini gizlediler

Kuran’da geçen erkek isimleri ve Kuran’da geçen erkek isimlerinin anlamları

Kuran'da geçen erkek isimleri ve anlamları

Arka Sokaklar'da 500. bölüm: İşte oyuncuların 13 yıllık değişimi!

Arka Sokaklar'da 500. bölüm: İşte oyuncuların 13 yıllık değişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.