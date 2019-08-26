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Muğla'da yangın! Kaplumbağa ve yumurtaları da yandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 26.08.2019 07:27 | Son Güncelleme

Muğla Menteşe'de çıkan yangında yaklaşık 1,5 dönümlük tarım arazisi zarar gördü. Öte yandan soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada bir kaplumbağa ve yumurtalarının da yandığı belirlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesi'nde zeytinliklerin de bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk olarak 20. Akkaya Boğa Güreşleri Festivali'ni izlemeye gelen vatandaşlar ile festivalde görevli Menteşe Belediyesi su tankeri müdahale etti.

TARIM ARAZİSİ VE ZEYTİNLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın söndürüldü. Yangında 1,5 dönümlük tarım arazisi ve zeytinlik alan zarar gördü.

KAPLUMBAĞ VE YUMURTALARI DA YANDI

Öte yandan soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada bir kaplumbağa ve yumurtalarının da yandığı belirlendi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla yangın

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