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Muğla'daki toplu arı ölümlerinin sebebi tarım ilacıymış!

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GÜNDEM  | 27.04.2019 22:53 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan toplu arı ölümlerinin şerbette bulunan tarım ilacından kaynakladığı bildirildi.

Muğla'daki toplu arı ölümlerinin sebebi tarım ilacıymış!

Karahayıt Mahallesi Sivri Kaya mevkisinde Mehmet Ali Çoban'a ait 103 kovandaki arı ölümleriyle ilgili alınan numuneler, Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde incelendi. Çıkan rapora göre, şerbetten alınan numunede meyve sineği zararlısıyla mücadelede kullanılan tarım ilacı tespit edildi.

'ARAZİDE MUHAFAZA ETTİĞİM ŞERBET TANKINA ZEHİR KONULMUŞ'

Arıcı Çoban, yaptığı açıklamada, toplu arı ölümlerinden dolayı 50 bin liralık zararı olduğunu dile getirdi. Arı ölümlerinden bölgedeki arıcıların da tedirgin olduğunu aktaran Çoban, şunları söyledi:

"Olaydan bir gün önce 450 kovanımın bulunduğu arazide muhafaza ettiğim şeker şerbetinden 103 kovana şerbet verdim. Şerbetim bittiği için diğer kovanlara şerbet verememiştim. Ertesi günü arılarımın toplu bir şekilde telef olduğunu fark ettim. Sadece şeker şerbeti verdiğim kovanlarım zarar gördü. Numune sonuçları, olayın zehirlenme olduğunu kanıtladı. Şerbetten alınan numunede meyve sineği zararlısında kullanılan tarım ilacı tespit edildi. Arazide muhafaza ettiğim şerbet tankına zehir konulmuş."

Arıların güvenliğinden endişe duyduğunu ifade eden Çoban, söz konusu olayın sorumlularının bir an önce bulunmasını istedi. Çoban, arılarının bulunduğu bölgeye foto kapanla önlem almayı planladığını kaydetti. (AA)


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toplu arı ölümü Muğla
 

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