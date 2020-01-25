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Muğla için bir araya geldiler

MUĞLA HABERLERİ  | 25.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün ev sahipliğinde CHP’nin 4, Ak Parti’nin 2, İYİ Parti’nin 1 milletvekili,CHP, Ak Parti, MHP ve İYİ Parti’nin Muğla İl Başkanları ile 13 ilçe belediye başkanı, bilgilendirme ve koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün ev sahipliğinde CHP’nin 4, Ak Parti’nin 2, İYİ Parti’nin 1 milletvekili,
CHP, Ak Parti, MHP ve İYİ Parti’nin Muğla İl Başkanları ile 13 ilçe belediye başkanı, bilgilendirme ve koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıda il genelinde ki imar barışı ve diğer konular masaya yatırıldı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yaptığı açıklamada "Ortak sorunlarımızı veya ilçelerdeki sorunlarımızı burada belirtirsek, bu sorunlar büyükşehre ait olabilir, merkezi hükümete bağlı olabilir. Bununla ilgili problemlerimizi aktarıp parlamento seviyesinde bakanlıklar seviyesinde milletvekillerimiz ortak hareket edebilir. Muğla’ya hizmet açısından çok daha fazla katma değeri yüksek hizmetler alabiliriz” dedi.
Milletvekillerimiz için Muğla’nın sorunları ve çözüm önerileri adı altında bir kitapçık oluşturduk diyen Başkan Gürün “ Bizler sorunları ortaya koyuyoruz. Çözüm önerileri ile birlikte. Örneğin bunlardan birisini söyleyeyim. Orman yollarının çok fazla olduğu bir ildeyiz. İlimizin yüzde 68’i orman. Kanunla orman yolları için orman bakanlığına yol tahsisleri için her yıl kira vermek durumundayız. Bu kanunla değiştirilebilecek şey. Yüzde 68’i orman olan bir yerde bulunduğumuz için bu bizi fazla etkiliyor” diye konuştu.
Gürün “ Kıyılarda atık topla ile ilgili önemli çabalarımız var. Kıyılarımızın ve denizlerimizin kirlenmemesi için tekneler seyir halinde iken 6 teknemiz ile hizmet veriyoruz. Aldığımız atıkları kıyıya bırakıp, tekrar teknelerden atık toplamaya devam ediyoruz. Karacasöğüt’te atık toplama merkezimizin yapımına başladık. Bu yazdan itibaren Gökova Körfezinin iki tarafında Maden İskelesi ve Karacasöğüt’te bulunan tesislere teknelerimiz topladıkları atıkları tesislere bırakabilecek” şeklinde konuştu.
65 yaş konusunu siyasi polemik yapmadan hep birlikte değerlendirilmesinde fayda olacağını belirten Başkan Gürün “ 65 yaş konusu sosyal devlet açısından tabi ki çok önemli. Her 65 yaş gerçekten ulaşım katkısına ihtiyaç duyacak mali duruma sahip değil.65 yaşta sadece yaş kriteri olduğu için ulaşımda ki arkadaşlarda ücretsiz taşıma sayısı fazla olduğu için haklı olarak serzenişlerde bulunuyor. 65 yaşı dolduran herkes bundan faylanmalı mı? faydalanmamalı önce bunun tartışılması gerekli. Her araca bin lira para ödeniyor. Araçların taşıdığı 65 yaş üstü kişi kadar para verilmeli. Çünkü bu gerçekten çözülmesi gereken bir konu” dedi.
Toplantıda Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İmar İşleri Daire Başkanı Emin Madran katılımcılara imar barışı, imar planları ve şehir planlaması konularında sunum gerçekleştirdi.

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